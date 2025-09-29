Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo xử lý công trình, trụ sở dôi dư sau sáp nhập

Ngày 29-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về việc thực hiện thống kê báo cáo mặt bằng nhà, đất, công trình, trụ sở do Nhà nước trực tiếp quản lý không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả, chống lãng phí trên địa bàn TPHCM.

Khu đô thị tại phường Phú Định, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường, xã và đặc khu (cấp xã) thực hiện một số việc như sau: Đối với nhà, đất dôi dư do việc sắp xếp lại địa giới hành chính thì căn cứ quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, quy hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất tại địa phương báo cáo, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng các quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, báo cáo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tham mưu và đề xuất trình UBND TPHCM phố xem xét, quyết định.

Đối với nhà, đất có tranh chấp, khiếu nại hoặc do người dân lấn chiếm phải giải quyết dứt điểm tranh chấp, khiếu nại, thực hiện thu hồi lại đất bị lấn, bị chiếm để đưa vào khai thác sử dụng.

Đối với các thửa đất nhỏ hẹp, xen kẹt không đủ điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, thì căn cứ quy định pháp luật để sử dụng vào mục đích công cộng phục vụ nhu cầu của cộng đồng dân cư hoặc thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, đối với nhà, đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý, Chủ tịch UBND TPHCM giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đề xuất phương án sử dụng đất phù hợp hoặc thực hiện đề xuất cho thuê ngắn hạn theo trình tự, thủ tục cho thuê quỹ đất, tài sản gắn liền với đất ngắn hạn theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở NN-MT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp để hướng dẫn UBND cấp xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố sử dụng nhà, đất, đảm bảo việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, quy hoạch sử dụng đất, đúng với quy định pháp luật.

THANH HIỀN