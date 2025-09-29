Hưng Yên: 2 người thiệt mạng, 9 người bị thương do dông lốc

Một cơn dông lốc phát triển từ hoàn lưu bão số 10 đã quét qua tỉnh Hưng Yên, làm 2 người thiệt mạng, 9 người bị thương.

Theo thông tin nhanh từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), sáng 29-9, trên địa bàn các xã Thái Thụy, Thái Ninh, Đông Thái Ninh (tỉnh Hưng Yên) cũng xuất hiện một trận dông lốc mạnh.

Hậu quả, cơn lốc đã làm 2 người tử vong, trong đó, 1 trường hợp do sập nhà, 1 trường hợp bị lốc cuốn ngã từ mái nhà xuống sân, cùng 9 người khác bị thương.

Bão số 10 tạo ra một ổ mưa dông khổng lồ bao trùm gần như toàn miền Bắc và Bắc Trung bộ từ sáng đến chiều 29-9. Nguồn: WINDY

Theo thống kê của UBND tỉnh Hưng Yên, thiệt hại về sản xuất cũng khá lớn. Toàn tỉnh này có khoảng 870ha lúa bị đổ, 43ha thủy sản ngoài đê tại xã Đồng Châu và Thái Thụy bị ngập bờ do nước biển dâng. Hệ thống đê điều đã xuất hiện các sự cố tại bờ bao thượng lưu cống Tân Ấp (đê Hồng Hà II). Cụ thể, tại đây đã bị tràn dài 50m nhưng được xử lý kịp thời.

Nước biển dâng cao tràn vào làng mạc, khu dân cư ven biển ở các tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên ngày 29-9. Ảnh: CTV

Ngay sau sự cố, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo công tác khắc phục, đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra đê điều, chủ động tiêu úng, khơi thông dòng chảy và vận hành trạm bơm nhằm giảm thiểu ngập úng cho sản xuất và khu dân cư. Công tác hỗ trợ ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng cũng đang được triển khai khẩn trương.

Từ trưa 29-9, toàn bộ 941 lao động tại 1.001 chòi canh ngao cùng 15 lao động nuôi trồng thủy sản ngoài đê đã được di dời vào bờ an toàn. Bên cạnh đó, 1.063 phương tiện với 2.973 lao động trong tỉnh cùng 7 tàu cá ngoài tỉnh Hưng Yên đã được hướng dẫn vào nơi neo đậu, sắp xếp an toàn.

Ảnh radar thời tiết cho thấy thời tiết ở phía Bắc nước ta đang rất xấu và nguy hiểm (cập nhật chiều 29-9 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia)

Cùng với tỉnh Hưng Yên, vào sáng sớm nay 29-9, ở khu vực phía Đông tỉnh Ninh Bình cũng xuất hiện trận dông lốc kèm vòi rồng do ảnh hưởng của bão số 10. Hiện tượng này đã gây thiệt hại nặng với 9 người chết, 18 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, sập đổ.

PHÚC VĂN