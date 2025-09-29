Quảng Ninh: Dông lốc làm 9 người bị thương

Do ảnh hưởng của bão số 10, chiều 29-9, trên địa bàn xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra dông lốc, gió mạnh kèm mưa lớn kéo dài gần 40 phút, làm 9 người bị thương và thiệt hại về tài sản.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đầm Hà, trận dông lốc đã khiến 9 người bị thương. Trong đó, 5 người sau khi được sơ cứu tại trung tâm y tế và trạm y tế xã đã ổn định sức khỏe và trở về nhà; 1 người đang được tiếp tục sơ cứu; 3 người khác đã được chuyển tuyến trên để điều trị.

Cổng chào của một khu dân cư ở xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh bị dông lốc quật đổ vào chiều 29-9

Cùng với đó, dông lốc đã làm tốc mái 15 căn nhà của hộ dân trên địa bàn. Tại Trường THCS xã Đầm Hà, nhà xe, một số phòng học, nhà hiệu bộ, cửa kính và tường rào bị hư hỏng nặng; Trường Mầm non Đầm Hà 2 bị tốc mái một dãy lớp học mái vòm nhựa, hư hỏng hệ thống cửa phòng học...

Cây xanh trên một số tuyến đường ở xã Đầm Hà bị dông lốc quật gãy đổ

Mái tôn của một nhà dân ở xã Đầm Hà bị dông lốc thổi tung

Trận dông lốc chiều 29-9 gây nhiều thiệt hại cho người dân xã Đầm Hà

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Đầm Hà đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục tạm thời, thu gom mái tôn bị hư hỏng, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng xử lý cột điện gãy đổ và cấp điện trở lại cho các khu vực bị ảnh hưởng.

MINH KHANG