Bốn ngư dân kể lại giây phút sinh tử trên sông Gianh

Hai tàu cá neo đậu trên sông Gianh (Quảng Trị) bị cuốn trôi trong đêm 28-9, khiến 13 ngư dân gặp nạn. Bốn người thoát chết kể lại khoảnh khắc vượt qua lưỡi hái tử thần, trong khi 9 người còn lại hiện vẫn mất tích.

Nhảy khỏi tàu giữa đêm bão dữ

Khoảng 20 giờ ngày 28-9, sau một ngày quần thảo của bão số 10, mặt sông Gianh tưởng đã lặng. Tại bờ Bắc, khu vực tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh), hai tàu cá mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS (TPHCM) vừa hoàn tất sửa chữa, thuyền viên trở lại kiểm tra kỹ thuật, nổ thử máy, chuẩn bị cho chuyến biển đầu tiên sau nhiều tuần chờ đợi.

Vị trí tàu đắm cách vị trí đứt neo khoảng 3km

Tuy nhiên, đến 22 giờ 30, gió bất ngờ giật mạnh, nước sông dâng nhanh. Sóng đánh ngang mạn tàu, dây neo căng như dây đàn rồi bất ngờ đứt. Tàu bị cuốn trôi. Khoang máy phá nước.

“Chúng tôi bất lực nhìn tàu bị gió lốc lôi đi như chiếc lá. Tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại vợ con nữa, không còn cơ hội ôm đứa út mới 7 tuổi…”, ngư dân Nguyễn Trọng Trí (49 tuổi, quê xã Hòn Đất, An Giang) nghẹn giọng. Trên chuyến tàu đầu tiên sau khi hạ thủy, ông Trí đưa theo cháu ruột Nguyễn Hoài An, mong có chuyến ra khơi may mắn. Nhưng…

Trong 9 người mất tích, ông Trí còn có đứa cháu tên là Nguyễn Hoài An

Khi tàu trôi gần bờ, ông Trí nhảy xuống trước. Lần lượt sau đó là các ngư dân Sa Leh (An Phú, An Giang), Đồng Văn Thanh (quê Thanh Hóa) và Trần Quốc Trung (quê Nghệ An). Cả bốn quẫy đạp giữa dòng nước xiết, trong cơn mưa trắng trời để giành lại sự sống.

Một trong 2 tàu cá bị chìm trên sông Gianh sau đó phát hiện tại thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch

Khoảng 23 giờ, sông Gianh như một chiếc cối xay nước khổng lồ. Một tàu bị sóng dựng đứng rồi chìm, chiếc còn lại chao đảo và biến mất. Đến 23 giờ 45, tin dữ lan ra: 13 người gặp nạn, chỉ 4 người bơi được vào bờ, 9 người mất tích.

Suốt đêm 28 đến sáng 29-9, khu vực bờ sông Gianh dày đặc lực lượng tìm kiếm. Áo mưa, đèn pin sáng rực, lực lượng biên phòng, dân quân và người dân địa phương nỗ lực khoanh vùng, tìm kiếm trong điều kiện thời tiết xấu.

Lực lượng chức năng tìm ra một trong hai tàu cá bị đắm, lên phương án cứu nạn.

Trở về từ “cửa tử”

Sáng 29-9, tại Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Trị (nơi bốn ngư dân được bố trí nghỉ tạm), mùi dầu gió lẫn mùi áo còn mặn chát nước biển.

Ông Trí nằm lặng hồi lâu mới cất lời, kể về người vợ bán vé số ở quê, năm đứa con và đứa cháu Hoài An – người vẫn đang mất tích. “Tôi chỉ mong có phép màu cho tụi nhỏ sống…”, ông nói, ánh mắt xa xăm.

Ngư dân Sa Leh thất thần khi thoát chết

Nằm ở giường bên, anh Sa Leh giọng yếu ớt: “Nhảy xuống nước rồi chỉ còn một việc là bơi. Tôi nghĩ đến mẹ. Có lúc tưởng như không trồi lên được”.

Ở góc phòng, Trần Quốc Trung và Đồng Văn Thanh vẫn còn kiệt sức. Trung chỉ kịp nói: “Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Không kịp nhìn mặt anh em lần cuối…”.

4 ngư dân được đưa về chăm sóc tại Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Quảng Trị

Theo lời ông Trí, cả bốn người bị cuốn từ bờ Bắc sông Gianh, trôi hơn 1,5km về phía bờ Nam, gần bến than gần cảng Gianh, mới may mắn bám được vào bãi cát và được lực lượng biên phòng phát hiện và đưa vào nơi trú tạm, hỗ trợ sưởi ấm, ăn uống, thay đồ.

Sáng 29-9, bờ sông Gianh đông nghịt người. Người dân túm tụm cầu nguyện. Lực lượng chức năng mở rộng khu vực tìm kiếm, huy động thuyền, flycam, phối hợp nhiều đồn biên phòng, sẵn sàng bám trụ khi thời tiết cho phép.

Từng đợt sóng rút để lại những mẩu gỗ, sợi dây, một chiếc phao loang lổ – dấu tích cho cuộc tìm kiếm hy vọng mong manh.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 29-9, lực lượng chức năng đã xác định vị trí một trong hai con tàu bị chìm, nằm tại khu vực bờ biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch). Đơn vị đang sử dụng cưa, đục để phá bụng tàu, kiểm tra khả năng có người bị kẹt bên trong hay không.

Đến chiều 29-9, công tác tìm kiếm 9 ngư dân mất tích vẫn đang được tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai.

MINH PHONG