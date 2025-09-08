Tử chiến trên không - phim hành động Việt đầu tiên chiếu định dạng IMAX

Nhà sản xuất và phát hành bộ phim Tử chiến trên không vừa cho biết, tác phẩm là phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX - công nghệ chiếu phim tiên tiến bậc nhất hiện nay.

Đạo diễn Hàm Trần chia sẻ: “Chúng tôi luôn mong muốn đưa điện ảnh Việt vươn tới một tầm cao mới, nơi khán giả có thể tận hưởng trải nghiệm điện ảnh chuẩn quốc tế và Tử chiến trên không sẽ là minh chứng đầu tiên ở dòng phim hành động Việt Nam”.

Tử chiến trên không được đầu tư lớn cả về nội dung và kỹ thuật làm phim. Ảnh: ĐPCC

Đồng thời, đại diện nhà sản xuất cũng nhấn mạnh đây chính là minh chứng rõ ràng cho sự đầu tư nghiêm túc và cam kết về mặt kỹ thuật mà chúng tôi đã dành trọn cho dự án này.

Khi khán giả trải nghiệm tác phẩm điện ảnh này bằng công nghệ IMAX, từng chuyển động rung lắc, từng cú va chạm trong không gian chật hẹp của khoang máy bay sẽ được tái hiện với độ chân thực tối đa.

Sự kết hợp giữa không gian hẹp ngột ngạt, những pha hành động cường độ cao và công nghệ hình ảnh, âm thanh chuẩn quốc tế IMAX sẽ càng làm gia tăng trải nghiệm chân thực cho khán giả.

Mô hình máy bay tương đương kích thước thật được tái dựng. Ảnh: ĐPCC

Trước đó, đoàn phim cũng tiết lộ, để phục vụ cho các cảnh quay, một một mô hình máy bay với kích thước tương đương máy bay thật đã được dựng lại, sử dụng toàn bộ nội thất được lấy từ máy bay thật để tạo nên độ chi tiết và cảm xúc nhất.

Bên cạnh đó, hệ thống bàn nâng và thiết bị chuyên dụng giúp mô hình có thể chao đảo, rung lắc như đang trong tình huống sự cố thực sự trên bầu trời, mang đến cho diễn viên cảm giác nhập vai tự nhiên, còn khán giả thì được tận hưởng những thước phim kịch tính đến nghẹt thở.

Trải nghiệm điện ảnh IMAX hứa hẹn mang đến những phút giây nghẹt thở. Ảnh: ĐPCC

Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật có thật ở Việt Nam sau năm 1975. Phim mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay.

Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phi hành đoàn, trong đó có hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

Tác phẩm do Điện ảnh Công an Nhân dân, Galaxy Group, HKFilm hợp tác sản xuất dự kiến khởi chiếu từ ngày 19-9.

HẢI DUY