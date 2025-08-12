Nhân chứng kể phút sinh tử tại buổi ra mắt phim về không tặc

Tại buổi giới thiệu dự án phim Tử chiến trên không, 4 nhân chứng sống của vụ cướp máy bay cách đây gần 50 năm về trước đã trực tiếp kể lại cuộc chiến giữa lằn ranh sinh tử.

Chiều 12-8, đoàn phim Tử chiến trên không tổ chức buổi gặp gỡ báo chí, ra mắt dàn diễn viên. Ê-kíp đoàn phim gồm đạo diễn Hàm Trần, các diễn viên: Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần… đã có mặt đông đủ. Ba diễn viên chính: Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn vắng mặt vì lịch trình cá nhân. Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân cùng tham dự sự kiện.

4 nhân chứng sống vụ không tặc năm xưa có mặt và kể lại câu chuyện

Đặc biệt, sự kiện còn chào đón các khách mời đặc biệt, gồm cơ trưởng Phạm Trung Nam, hai tiếp viên Ngô Kim Thanh và Huỳnh Thu Cúc, hoa tiêu Nguyễn Văn Hương – những nhân chứng sống trên chuyến bay DC4 số hiệu 501 của vụ không tặc ngày 28-6-1978. Cùng với vụ không tặc ngày 29-10-1977, đây là những sự kiện có thật được đoàn phim lấy cảm hứng để thực hiện tác phẩm.

Các thành viên ê-kíp và các nhân chứng sống tại buổi ra mắt đoàn phim Tử chiến trên không

“Ở nước ngoài đã có rất nhiều bộ phim về đề tài không tặc và chống không tặc nhưng ở Việt Nam đây là bộ phim đầu tiên. Chúng tôi hy vọng tác phẩm này sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc mới về cuộc chiến bảo vệ sự bình yên trên bầu trời”, Trung tá Trần Nam Chung chia sẻ.

Trung tá Trần Nam Chung chia sẻ lý do thực hiện bộ phim Tử chiến trên không

Đồng thời, Trung tá Trần Nam Chung cũng nhấn mạnh, bộ phim không phải để ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ công an mà nhằm tôn vinh những người hùng đã giữ gìn tính mạng cho người dân.

Trung tá Trần Nam Chung chia sẻ tại sự kiện

Là những nhân chứng sống của vụ cướp máy bay năm nào, những câu chuyện được người trong cuộc kể lại vẫn vẹn nguyên cảm xúc và cả sự kịch tính.

Cơ trưởng Phạm Trung Nam nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc, máy bay đang thực hiện lịch trình Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột - Tân Sơn Nhất. Khi lên độ cao gần 3.000 mét, ông nghe được tiếng đập cửa bên ngoài và phát hiện không bình thường. Ông lập tức liên lạc về Đà Nẵng báo cáo tình hình và xin được điều khiển máy bay quay trở lại.

Sau đó, khi máy bay hạ cánh mới biết máy bay thủng một lỗ lớn do lựu đạn của nhóm không tặc. Trong buồng lái năm đó, chỉ có duy nhất cơ trưởng Phạm Trung Nam là không bị trúng đạn.

Clip tiếp viên Huỳnh Thu Cúc kể lại sự việc năm xưa

Theo lời của tiếp viên Huỳnh Thu Cúc, thời điểm không tặc tấn công máy bay vừa bay lên khoảng chừng 8 phút và bà chuẩn bị công tác phục vụ cho hành khách. Bất ngờ màn che ngăn giữa khoang hành khách với tổ tiếp viên bị kéo qua một bên, nhóm không tặc hung hãn cầm dao chĩa vào người họ.

Hai tiếp viên bằng mọi cách để đám không tặc tránh xa buồng lái, nhằm giúp các thành viên trong đó có thêm thời gian suy nghĩ hướng xử lý và đảm bảo an toàn cho hành khách.

Tiếp viên Ngô Kim Thanh nhớ lại, trong nỗ lực ngăn chặn đám không tặc tiếp cận buồng lái, bà bị chúng dùng súng bắn vào đùi. “Toàn bộ hành khách la lối, nhốn nháo. Cảnh tượng lúc đó rất kinh khủng”, bà Ngô Kim Thanh nhớ lại.

Đạo diễn Hàm Trần đảm nhận vai trò đạo diễn bộ phim

Theo tiết lộ của đoàn phim, trong Tử chiến trên không, diễn viên Kaity Nguyễn và Trâm Anh sẽ tái hiện lại hình ảnh của hai tiếp viên Huỳnh Thu Cúc và Ngô Kim Thanh.

Tại sự kiện, đạo diễn Hàm Trần cho biết, ban đầu ê-kíp dự định đặt tên bộ phim là 52 phút, vì câu chuyện xảy ra trên chuyến bay vào năm 1978 đúng 52 phút. Anh cho biết, sau những cuộc gặp gỡ với những nhân chứng sống năm đó, nhất định phải kể lại câu chuyện này.

Các diễn viên chính xuất hiện tại buổi giao lưu

Được biết, để phục vụ quá trình quay phim, một chiếc máy bay đã được phục dựng lại theo đúng tỷ lệ 1:1 bằng những thiết bị cũ còn sót lại.

Tử chiến trên không dự kiến khởi chiếu vào ngày 19-9.

VĂN TUẤN