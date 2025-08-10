Tự hào, kiêu hãnh với MV Made in Vietnam

“Ước gì bài hát này được đề xuất phát trên các chuyến bay bởi nó thực sự mang niềm tự hào, tự tôn về chủ quyền lãnh thổ của người Việt Nam. Tôi nghĩ khi nghe ca khúc này, những người con đất Việt sẽ xao xuyến mỗi khi bay, mỗi lần về nước. Và bạn bè quốc tế sẽ có cảm nhận Việt Nam sâu sắc hơn nữa”, một khán giả đã viết dưới phần bình luận trên YouTube về ca khúc mới nhất của DTAP.

Nhóm nhà sản xuất âm nhạc DTAP trong MV Made in Vietnam

Sau 6 năm đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi…, nhóm nhà sản xuất âm nhạc DTAP vừa ra mắt MV Made in Vietnam. Đây là ca khúc mở màn cho album riêng đầu tiên cùng tên mang dấu ấn cá nhân của nhóm sẽ trình làng trong tháng 8 này. Dự án Made in Vietnam được ấp ủ hơn 1 năm, có sự tham gia của NSND Thanh Hoa, các ca sĩ Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi... Điểm đặc biệt trong ca khúc là phần nhạc cụ dân tộc không được tạo bằng nhạc cụ điện tử mà đều thu âm trực tiếp từ biểu diễn của các nghệ nhân nhằm giữ trọn vẹn hồn của thanh âm truyền thống.

Lời bài hát Made in Vietnam khéo léo đan xen những lát cắt đặc trưng của văn hóa, lịch sử, địa linh nhân kiệt... Ca khúc đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp truyền thống của các làng nghề nổi tiếng như lụa Hà Đông, gốm Bát Tràng, đến những biểu tượng văn hóa - du lịch như đèn hoa đăng Hội An. Hình ảnh hào hùng của dân tộc được tái hiện mạnh mẽ qua trận Bạch Đằng lịch sử hay bản thơ Nam quốc sơn hà. Sự kết hợp liền mạch các làn điệu dân ca ba miền góp phần hoàn thiện bức tranh âm nhạc giàu bản sắc, được giới chuyên môn đánh giá cao. NSND Thanh Hoa chia sẻ sự xúc động khi trở lại trong một dự án mang đậm tinh thần dân tộc. “Việc lựa chọn và nối kết được các làn điệu dân ca ba miền là điều không dễ, nhưng DTAP thực hiện rất mượt mà, tôn vinh được những giá trị văn hóa của từng vùng miền”, NSND Thanh Hoa nhận xét.

MV Made in Vietnam do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh phụ trách, được xây dựng như một chuyến tàu âm nhạc xuyên Việt đưa người xem chu du qua các danh thắng như làng Sen quê Bác, ruộng bậc thang Tây Bắc, biển đảo miền Trung, cánh đồng lúa chín vàng... Đặc biệt nhất là khung hình quy tụ 100 người Việt Nam từ các dân tộc, độ tuổi, ngành nghề khác nhau nhưng đều có một tinh thần chung là cùng xây dựng Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn. Trong đó có những người nổi tiếng, có những người bình dị. Sự xuất hiện của thanh niên tiêu biểu cũng là dấu ấn cho thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực học tập, cống hiến. Trong MV cũng không thể thiếu những người đã “làm nên” hòa bình là các cựu chiến binh, nữ Biệt động Sài Gòn.

MV Made in Vietnam không chỉ là hoạt động nghệ thuật đơn thuần mà còn là một trong những dấu ấn nổi bật, sản phẩm đầu tiên được ra mắt nằm trong chiến dịch truyền thông đa nền tảng “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn phối hợp các đơn vị phát động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

CA DAO