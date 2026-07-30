Xe lu rơi khỏi xe tải, hai người thoát nạn trong gang tấc

Phát hiện chiếc xe lu đang được chở trên xe tải chao đảo rồi rơi xuống đường, người đàn ông lập tức bỏ xe máy, ôm bé trai nhảy tránh trong gang tấc.

Gần 15 giờ ngày 30-7, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Công an TPHCM) hoàn tất xử lý hiện trường vụ xe tải chở xe lu bị lật trên đường Trần Văn Giàu, đoạn qua phường Tân Tạo.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, xe tải biển số TPHCM chở theo xe lu lưu thông trên đường Trần Văn Giàu, khi quay đầu gần cầu vượt Tỉnh lộ 10B (phường Tân Tạo) thì xe lu bất ngờ chao đảo, rơi xuống đường.

Chiếc xe lu rơi khỏi xe tải trên đường Trần Văn Giàu. Ảnh: HỮU TÂM

Thời điểm xảy ra sự cố, nhiều phương tiện đang lưu thông gần đó. Một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo bé trai khoảng 12 tuổi phát hiện xe lu nghiêng đổ nên bỏ xe, ôm cháu bé nhảy tránh. Cả hai thoát nạn trong gang tấc, tuy nhiên bé trai bị xây xát ở chân. Dầu nhớt từ xe lu tràn ra mặt đường gây cản trở giao thông. Sự cố khiến giao thông ùn ứ, kẹt xe cục bộ.

Xe cứu hộ được huy động di dời phương tiện gặp sự cố. Ảnh: HỮU TÂM

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương phối hợp Đội CSGT Phú Lâm đến hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời huy động xe cẩu chuyên dụng để di dời phương tiện gặp nạn.

Đến gần 15 giờ, xe lu được đưa vào lề đường, dầu nhớt cũng được xử lý, trả lại mặt đường cho các phương tiện lưu thông.

NGUYỄN TÂN