Xã hội

TPHCM đoạt giải A tại Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

SGGPO

Chiều 30-7, tại phường Bà Rịa (TPHCM), Bộ Công an tổ chức bế mạc Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, năm 2026, khu vực phía Nam.

Tham dự có các đồng chí: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi; Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

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Đội TPHCM xuất sắc giành giải A

Theo Ban tổ chức, các đội thi có sự chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, thể hiện kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng tuyên truyền, vận động quần chúng. Nhiều phần thi được đầu tư sáng tạo, phản ánh sinh động vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong giữ gìn bình yên địa bàn.

Ban tổ chức trao 4 giải A cho các đội TPHCM, Cà Mau, Khánh Hòa và Đồng Tháp; 6 giải B cho các đội An Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Vĩnh Long và Đắk Lắk; 7 giải C cho các đội TP Huế, Quảng Trị, Đồng Nai, Cần Thơ, Gia Lai, Tây Ninh và Quảng Ngãi.

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Trao giải cho các đơn vị đoạt giải A và B

Các đội đoạt giải A sẽ đại diện khu vực phía Nam tham dự vòng chung kết hội thi toàn quốc lần thứ I - năm 2026, tổ chức tại TP Hải Phòng vào đầu tháng 8.

Phát biểu bế mạc hội thi, Thượng tướng Lê Văn Tuyến ghi nhận sự phối hợp của TPHCM và các đơn vị trong công tác tổ chức, đồng thời bày tỏ tin tưởng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

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Từ khóa

Bộ Công an Hội thi Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Trung tướng Mai Hoàng TPHCM

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