Tự tin để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Hôm nay (10-6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đến các điểm thi làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là kỳ thi quốc gia với mục tiêu kép: xét tốt nghiệp và dùng kết quả để xét tuyển đại học, cao đẳng. Nhằm giải đáp những thắc mắc, giúp thí sinh ổn định tâm lý, tư vấn chiến lược làm bài thi…, ngày 9-6, Báo SGGP đã tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026”.

Học sinh Trường THPT Ernst Thalmann (phường Bến Thành) tham quan, tìm hiểu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM). ẢNH: THU TÂM

Sẵn sàng cho kỳ thi

Thông tin về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp của cụm thi TPHCM tại buổi giao lưu trực tuyến, ThS Nguyễn Văn Quí, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT TPHCM), cho biết: Năm nay, toàn thành phố có gần 143.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó gần 135.000 thí sinh đang học lớp 12 và hơn 8.000 thí sinh tự do. Tổng số điểm thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM là 248 điểm với 5.955 phòng thi. Việc bố trí điểm thi được thực hiện theo tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh, đảm bảo an toàn giao thông, các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn điện, phòng chống gian lận công nghệ cao theo đúng quy chế thi. Tất cả điểm thi đều được bố trí phòng thi dự phòng để xử lý tình huống phát sinh.

Thành phố đã huy động khoảng 20.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi. Ngoài ra, các lực lượng hỗ trợ khác như công an, y tế, điện lực, tình nguyện viên… với hơn 7.000 người. Sở GD-ĐT TPHCM đã tham mưu UBND TPHCM ban hành chỉ thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, phân công nhiệm vụ đối với từng sở, ban, ngành, lực lượng liên quan nhằm “cộng đồng trách nhiệm” trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp an toàn, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy chế. Do quy mô tổ chức quá lớn nên điểm mới trong công tác tổ chức năm nay là đề thi được vận chuyển đến điểm thi trước một ngày so với ngày diễn ra kỳ thi (những năm trước đây, đề thi được giao sớm vào buổi sáng trong tất cả các ngày diễn ra kỳ thi). Tính đến ngày 9-6, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân lực tại các điểm thi đã hoàn tất…

14 giờ chiều nay (10-6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Các nội dung thực hiện trong buổi làm thủ tục dự thi gồm: kiểm tra hồ sơ dự thi; rà soát và đối chiếu thông tin của thí sinh trên danh sách đăng ký dự thi, đính chính sai sót (nếu có); sinh hoạt quy chế thi cho thí sinh. Trong đó, giám thị đặc biệt nhắc nhở những vật dụng được phép mang vào và vật dụng không được phép mang vào phòng thi; động viên, nhắc nhở thí sinh tuyệt đối không gian lận, không mang tài liệu, không để quên điện thoại trong người, không dùng thiết bị để gian lận.

Giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc xoay quanh nội dung kỳ thi năm 2026 không có thanh tra mà chỉ có kiểm tra, ThS Hồ Như Duyến, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT), cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có một số điểm khác so với các năm trước, trong đó có cơ chế tổ chức kiểm tra, phân cấp trách nhiệm và phương thức giám sát. Cụ thể, nhiều nội dung trước đây gọi là thanh tra được chuyển thành cơ chế kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Vì vậy, các đoàn công tác tập trung nhiều hơn vào hoạt động kiểm tra việc tuân thủ quy chế, trách nhiệm của người đứng đầu hội đồng thi, trưởng điểm thi… Sự điều chỉnh này tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc tự kiểm tra, tự giám sát, đảm bảo khách quan, công bằng.

Giữ tâm lý thoải mái bước vào phòng thi

Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, lưu ý: Ngày 10-6 làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có mặt vì sẽ có nhiều thông tin hữu ích. Thứ nhất, thí sinh sẽ nghe cán bộ coi thi hướng dẫn kiểm tra thông tin cá nhân trên giấy báo dự thi, đính chính sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi và các hướng dẫn quan trọng khác. Thứ hai, thí sinh sẽ định vị được vị trí điểm thi, phòng thi, biết được thời gian từ nhà đến điểm thi để tính toán thời gian đến điểm thi trong 2 ngày thi. Thứ ba, thí sinh sẽ được nhớ thêm một lần nữa về những vật dụng được phép mang vào phòng thi, những vật dụng không được mang vào phòng thi. Thí sinh nên nhớ, điện thoại di động và các thiết bị công nghệ khác tuyệt đối không được phép mang vào phòng thi vì khi bị phát hiện, dù không sử dụng vẫn sẽ bị đình chỉ thi ngay tức thì.

Nhà báo Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, trao đổi về nội dung buổi giao lưu trực tuyến với các khách mời. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Giải đáp câu hỏi về chiến thuật làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết quả tốt nhất của bạn đọc Trần Quốc Linh (phường Chơn Thành, TP Đồng Nai), ThS Trương Quang Trị, Phó trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: Điều quan trọng trước tiên là các em phải giữ tâm lý thật thoải mái khi bước vào phòng thi; vứt bỏ các suy nghĩ về gian lận, sử dụng các thiết bị công nghệ… để tập trung làm bài một cách khách quan, trung thực. Khi bước vào thời gian làm bài, dành thời gian đọc qua các câu hỏi của đề thi và làm những câu dễ trước, câu khó sau. Tuyệt đối không bỏ trống các đáp án, hãy cố gắng chọn và đánh dấu vào các ô của phần đáp án. Một điều quan trọng nữa là thi xong môn nào, đừng suy nghĩ về môn đó nữa, dồn sức cho những môn thi kế tiếp để đạt kết quả tốt nhất.

- ThS NGUYỄN VĂN QUÍ, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT TPHCM): Lưu ý thời gian và vật dụng được phép mang vào phòng thi Thí sinh cần có mặt tại điểm thi lúc 6 giờ 15 phút (buổi sáng) và 13 giờ 15 phút (buổi chiều). Giờ gọi thí sinh vào phòng thi (có hiệu lệnh trống hoặc chuông) là 6 giờ 30 phút (buổi sáng) và 13 giờ 30 phút (buổi chiều). Thí sinh đến cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Thí sinh đi trễ trong thời gian quy định cho phép vẫn thi chung với các thí sinh bình thường tại phòng thi trên phiếu báo dự thi. Tại tất cả điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TPHCM, hội đồng thi thống nhất cho phép thí sinh mang bìa nút nhựa trong suốt để đựng thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và giấy báo dự thi. Thí sinh được phép mang vào phòng thi các vật dụng: bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Những vật dụng tuyệt đối không được mang vào phòng thi, kể cả phòng chờ gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. Đối với buổi thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài và phải nộp bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi. Đối với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi và thời gian giữa 2 môn thi của bài thi tự chọn; không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài. Khi hết giờ làm bài, thí sinh phải nộp phiếu trả lời trắc nghiệm cho giám thị và ký tên vào 2 phiếu thu bài thi. Thí sinh chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi giám thị đã kiểm đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm của cả phòng thi và cho phép rời khỏi phòng thi. Trường hợp thí sinh chỉ thi môn thứ nhất trong bài thi tự chọn, sau khi nộp phiếu trả lời trắc nghiệm, thí sinh ra khỏi phòng thi và di chuyển về phòng chờ ra cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi khu vực thi. - ThS HỒ NHƯ DUYẾN, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT): Chú ý đến quyền lợi của thí sinh Với quy mô tổ chức, tính chất quan trọng của một kỳ thi quốc gia, diễn ra đồng loạt tại tất cả tỉnh, thành trên cả nước, những sự cố không mong muốn như phát đề trễ, nhầm đề, đề thi bị in mờ… luôn có khả năng xảy ra. Với những tình huống này, thí sinh có quyền khiếu nại, đề nghị cán bộ coi thi ghi nhận sự cố phát sinh trong quá trình thi. Tuy nhiên, thí sinh phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi và những người có trách nhiệm tại điểm thi, không gây ồn ào ảnh hưởng tới phòng thi và điểm thi. Tất cả quyền lợi của thí sinh đều được quy định tại quy chế thi của Bộ GD-ĐT nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi cho thí sinh và thể hiện sự công bằng, minh bạch của kỳ thi. THANH MINH - MINH QUÂN (ghi)

THANH HÙNG - THU TÂM