Tuổi trẻ Lữ đoàn 171 sẵn sàng xung kích, đi đầu

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Lữ đoàn 171 đã thể hiện rõ vai trò xung kích trên mọi mặt công tác, đặc biệt trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật.

Trong đó, 100% chi đoàn duy trì học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân đội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.

Tuổi trẻ Lữ đoàn cũng có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng được triển khai hiệu quả như: “Một ngày làm chiến sĩ Hải quân”, “Em làm chiến sĩ Hải quân”, “Hành trình trải nghiệm - Ươm mầm tương lai”, các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”... góp phần lan tỏa hình ảnh người lính biển gần gũi, trách nhiệm, nhân ái.

Thượng tá Đỗ Quang Hiệp, Phó Chính ủy Lữ đoàn 171 phát biểu tại đại hội

Với thành tích nổi bật, năm 2024, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 171 được Quân chủng Hải quân tặng giấy khen “Tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc”.

Bước vào nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Lữ đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu dự đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 đồng chí; Trung tá Phan Văn Tú, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn, được bầu giữ chức Bí thư Đoàn cơ sở.

*Trong 2 ngày 8 và 9 - 10, Đoàn cơ sở Hải đoàn Biên phòng 18 đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tá Nguyễn Văn Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 18 dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở Hải đoàn Biên phòng 18 đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. 100% đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Hải đoàn Biên phòng 18 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Đoàn viên thanh niên đã phát huy tốt vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nổi bật là nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biển đơn vị được phân công quản lý; thực hiện 14 tổ tuyên truyền pháp luật và 90 lượt tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho 5.125 lượt ngư dân; phát hiện, xử lý 35 vụ buôn lậu, gian lận thương mại với tổng giá trị hàng hóa hơn 13,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hải đoàn Biên phòng 18 tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Đoàn cơ sở Hải đoàn Biên phòng 18 cũng đã phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương và đơn vị kết nghĩa tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; ra quân vệ sinh môi trường thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”...

TRÚC GIANG - VŨ HÙNG