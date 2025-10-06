Trung thu ấm áp với thiếu nhi Vũng Tàu và con em cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân

Nhân dịp Tết Trung thu 2025, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức tại phường Vũng Tàu và các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân, mang đến niềm vui cho hàng ngàn thiếu nhi địa phương và con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Những món quà đầy yêu thương cùng chương trình “Đêm hội Trăng rằm” rộn ràng đã góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, hướng về biển đảo trong thế hệ trẻ.

Chương trình "Đêm hội trăng rằm" đã mang đến cho con em cán bộ chiến sĩ Hải quân một sân chơi hết sức ý nghĩa

Tối 5-10, tại Công viên Tam Giác Bãi Trước (phường Vũng Tàu) tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” cho hơn 1.000 thiếu nhi trên địa bàn.

Tiết mục múa lân và rước đèn ông sao

Các em được thưởng thức nhiều tiết mục múa lân, văn nghệ, phá cỗ Trung thu và nhận 1.020 phần quà (tổng trị giá hơn 112 triệu đồng), trong đó có 402 phần dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các em nhỏ phường Vũng Tàu được nhận quà trung thu tại chương trình “Đêm hội Trăng rằm”

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức chương trình Trung thu với chủ đề “Bố ở Nhà giàn - Con ở nhà có bạn” cho con em cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171, Tiểu đoàn DK1 và các cháu nhỏ được đơn vị nhận đỡ đầu.

Các em được hòa mình trong không khí rộn ràng với các tiết mục múa lân, trò chơi dân gian, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và đặc biệt là nhận lời chúc Trung thu từ các chiến sĩ Nhà giàn DK1 qua cầu truyền hình trực tuyến, tạo nên khoảnh khắc xúc động, ấm áp.

Những người lính ngày, đêm canh gác chủ quyền biển, đảo gửi gắm tình yêu về hậu phương qua chương trình Bố ở nhà giàn - Con ở nhà có bạn

Ngoài ra, trong dịp này, các đơn vị trong toàn Vùng 2 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trao hơn 1.300 phần quà với tổng trị giá trên 150 triệu đồng cho con em cán bộ, chiến sĩ và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm yêu thương, sự sẻ chia và quan tâm sâu sắc của người lính biển đối với “hậu phương nhí” – nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, chắc tay súng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Tiết mục múa lân và rước đèn ông sao được các bạn hào hứng hưởng hứng

VĂN ĐƯỜNG - ANH THƠ - NHƯ ANH