Trung thu ấm áp với thiếu nhi Vũng Tàu và con em cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân

Tối 5-10, tại Công viên Tam Giác Bãi Trước (phường Vũng Tàu) tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” cho hơn 1.000 thiếu nhi trên địa bàn.
Các em được thưởng thức nhiều tiết mục múa lân, văn nghệ, phá cỗ Trung thu và nhận 1.020 phần quà (tổng trị giá hơn 112 triệu đồng), trong đó có 402 phần dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức chương trình Trung thu với chủ đề “Bố ở Nhà giàn - Con ở nhà có bạn” cho con em cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171, Tiểu đoàn DK1 và các cháu nhỏ được đơn vị nhận đỡ đầu.
Các em được hòa mình trong không khí rộn ràng với các tiết mục múa lân, trò chơi dân gian, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và đặc biệt là nhận lời chúc Trung thu từ các chiến sĩ Nhà giàn DK1 qua cầu truyền hình trực tuyến, tạo nên khoảnh khắc xúc động, ấm áp.
Ngoài ra, trong dịp này, các đơn vị trong toàn Vùng 2 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trao hơn 1.300 phần quà với tổng trị giá trên 150 triệu đồng cho con em cán bộ, chiến sĩ và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm yêu thương, sự sẻ chia và quan tâm sâu sắc của người lính biển đối với “hậu phương nhí” – nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, chắc tay súng nơi tuyến đầu Tổ quốc.