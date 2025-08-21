Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa trao số tiền 300 triệu đồng (ảnh) ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ, bão số 3 (Wipha) gây ra trong tháng 7 vừa qua.

Ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC, chia sẻ: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Thành ủy TPHCM, toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn EVNHCMC mong muốn được sẻ chia, đồng hành cùng đồng bào miền Bắc, Bắc Trung bộ vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Đây cũng là trách nhiệm xã hội, là truyền thống tương thân tương ái mà tập thể ngành điện lực TPHCM luôn gìn giữ và phát huy”.

Hoạt động ủng hộ của EVNHCMC là một phần trong chương trình vận động do Thường trực Thành ủy TPHCM phát động ngày 6-8, kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thành phố chung tay ủng hộ, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Bắc, Bắc Trung bộ. Thông điệp xuyên suốt của chương trình là phát huy tinh thần đoàn kết, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, để không ai bị bỏ lại phía sau sau thiên tai, hoạn nạn.

DUY ĐOÀN