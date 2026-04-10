Vụ hàng loạt học sinh TPHCM nghi ngộ độc: Thực đơn có gì, ai cung cấp suất ăn?

Cơ quan chức năng xác định, ngày 7-4 có 740 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây ăn bán trú bữa trưa và bữa xế. Đơn vị cung ứng suất ăn là Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ sản xuất vận chuyển Hữu Phước.

Một học sinh nghi ngộ độc được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ngày 9-4

Ngày 10-4, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM cho biết, Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) ký kết cung cấp suất ăn sẵn cho học sinh bán trú với Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ sản xuất vận chuyển Hữu Phước (gọi tắt là công ty) theo Hợp đồng số 08/HĐKT/2025.

Cơ sở này đã tạm ngưng hoạt động cung ứng cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây để phục vụ công tác điều tra.

Đoàn điều tra xác định, ngày 7-4, thức ăn được chế biến tại công ty (địa chỉ 102/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) và vận chuyển đến trường để chia suất ăn.

Thực đơn bữa ăn trưa gồm các món: cơm, gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận; Thực đơn bữa ăn xế là bánh flan. Tổng số 740 học sinh cùng ăn trưa lúc 10 giờ 30 phút, 11 giờ và bữa xế lúc 14 giờ 30 phút.

Các mẫu lưu thực phẩm tại trường đã được UBND phường Bình Quới gửi đến Viện Y tế công cộng TPHCM để kiểm nghiệm. Sở ATTP TPHCM đã đề nghị Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm để thu thập dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Sở ATTP đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND phường Bình Quới và các cơ quan chuyên môn để tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe bệnh nhân, thống kê số ca mắc và điều trị.

Đồng thời, chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định chính xác nguyên nhân vụ việc.

