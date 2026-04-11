Khẩn trương điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Ngày 11-4, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế có công văn gửi Sở ATTP TPHCM về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm làm nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (ở phường Bình Quới) nhập viện.

Theo đó, Cục ATTP cho biết, đơn vị nhận được thông tin ngày 9-4, hơn 140 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn…

Bác sĩ thăm khám một học sinh ngộ độc thực phẩm ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Trước tình hình trên, Cục ATTP đề nghị Sở ATTP TPHCM khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về ATTP (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cùng với đó, đề nghị Sở ATTP TPHCM tăng cường các biện pháp quản lý, đặc biệt trong các bếp ăn tập thể, các cơ sở cung cấp suất ăn để hạn chế nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể phải đảm bảo điều kiện ATTP, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm...

MINH KHANG