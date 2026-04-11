Gần 1.000 nguồn gene dược liệu đặc hữu, quý hiếm được lưu giữ

Ngày 10-4, thông tin tại tọa đàm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Viện Dược liệu, TS Trần Minh Ngọc, Viện trưởng Viện Dược liệu, nhấn mạnh, đến nay viện đã lưu giữ, bảo tồn 964 nguồn gene thuộc 642 loài, gần 1.000 mẫu hạt giống và nhiều nguồn gene đặc hữu, quý hiếm...

Qua đó hướng tới việc xây dựng cơ sở dữ liệu tổng thể về tài nguyên dược liệu Việt Nam. Viện đã điều tra, thu thập tri thức sử dụng cây thuốc, bài thuốc cổ truyền của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Đồng thời, đã phục hồi giống bản địa, đánh giá hàng chục giống dược liệu có giá trị kinh tế cao; ban hành gần 100 quy trình kỹ thuật trồng trọt, nhân giống theo tiêu chuẩn GACP-WHO; chuyển giao kỹ thuật cho nhiều địa phương, góp phần hình thành các vùng nguyên liệu tập trung.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đề nghị Viện Dược liệu tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dược liệu; tập trung vào các nghiên cứu có tính ứng dụng cao; đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, kết hợp giữa y học cổ truyền với công nghệ sinh học, công nghệ dược hiện đại...

QUỐC LẬP