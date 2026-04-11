Y tế - Sức khỏe

Gần 1.000 nguồn gene dược liệu đặc hữu, quý hiếm được lưu giữ

SGGP

Ngày 10-4, thông tin tại tọa đàm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Viện Dược liệu, TS Trần Minh Ngọc, Viện trưởng Viện Dược liệu, nhấn mạnh, đến nay viện đã lưu giữ, bảo tồn 964 nguồn gene thuộc 642 loài, gần 1.000 mẫu hạt giống và nhiều nguồn gene đặc hữu, quý hiếm...

Qua đó hướng tới việc xây dựng cơ sở dữ liệu tổng thể về tài nguyên dược liệu Việt Nam. Viện đã điều tra, thu thập tri thức sử dụng cây thuốc, bài thuốc cổ truyền của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Đồng thời, đã phục hồi giống bản địa, đánh giá hàng chục giống dược liệu có giá trị kinh tế cao; ban hành gần 100 quy trình kỹ thuật trồng trọt, nhân giống theo tiêu chuẩn GACP-WHO; chuyển giao kỹ thuật cho nhiều địa phương, góp phần hình thành các vùng nguyên liệu tập trung.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đề nghị Viện Dược liệu tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dược liệu; tập trung vào các nghiên cứu có tính ứng dụng cao; đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, kết hợp giữa y học cổ truyền với công nghệ sinh học, công nghệ dược hiện đại...

Tin liên quan
QUỐC LẬP

Từ khóa

GACP-WHO Vũ Mạnh Hà Viện Dược liệu Dược liệu Cây thuốc Thứ trưởng Thường trực Nhân giống Bài thuốc Cổ truyền Cơ sở dữ liệu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn