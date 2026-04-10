Học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã trở lại trường học

Trưa 10-4, thông tin từ Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM) cho biết, toàn trường còn 220 học sinh nghỉ học, giảm một nửa so với 449 học sinh nghỉ học vào hôm qua (ngày 9-4). 

Học sinh tham gia điều tra dịch tễ vào sáng 10-4

Cô Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Quới Tây, cho biết, vào buổi học sáng nay, có 686 học sinh đi học trên tổng số 906 học sinh toàn trường, vắng 220 học sinh.

Trước đó, vào hôm qua (ngày 9-4), có 457 học sinh đi học trên tổng số 906 học sinh toàn trường, 449 em vắng.

Trong chiều tối qua, chính quyền địa phương, ban giám hiệu trường và ban đại diện cha mẹ học sinh đã đến các bệnh viện thăm hỏi và nắm tình hình sức khỏe của học sinh.

Theo cập nhật của trường, tính đến 20 giờ tối 9-4, còn 26 học sinh đang nằm viện theo dõi.

z7710822259184_6337f6078eb3ad997c33f99801343042.jpg
Phụ huynh chờ đón con vào trưa 10-4 do nhà trường tạm ngưng tổ chức bán trú

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, 8 giờ sáng nay (10-4), Sở An toàn thực phẩm TPHCM phối hợp với Trạm y tế Phường Bình Quới tổ chức rà soát thông tin từ học sinh và tiến hành điều tra dịch tễ tại trường.

Dự kiến công tác tổ chức ăn bán trú tạm ngưng đến khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

Trước đó, vào ngày 8-4, Trường Tiểu học Bình Quới Tây ghi nhận nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt, đau đầu nên nhà trường và chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp xử lý.

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục

