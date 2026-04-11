Vụ hàng loạt học sinh TPHCM nghi ngộ độc: Ca bệnh vẫn tăng cao

Số lượng học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây đến các bệnh viện thăm khám vẫn tiếp tục tăng. Đến sáng nay, 184 ca nghi ngộ độc thực phẩm đã được ghi nhận.

Thông tin từ Sở Y tế TPHCM, tính đến ngày 11-4, có 5 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố tiếp nhận 184 ca nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới).

Trong số đó, hiện còn 43 bệnh nhi phải điều trị nội trú.

Một học sinh nghi ngộ độc thực phẩm được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM.

Các bệnh viện tiếp nhận học sinh nghi ngộ độc: Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 50 ca (hiện còn 28 ca nội trú). Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 36 ca (hiện còn 13 ca nội trú). Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 84 ca (hiện còn 2 nội trú). Bệnh viện Đa khoa Tân Định tiếp nhận 1 ca, đã xuất viện. Trạm Y tế phường Bình Quới tiếp nhận 13 ca điều trị ngoại trú.

Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy 7/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn salmonella. Đây là tác nhân thường gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa liên quan thực phẩm.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu các bệnh viện đảm bảo đầy đủ thuốc và phương tiện phục vụ tiếp nhận, cấp cứu, điều trị; phối hợp xét nghiệm xác định nguyên nhân; tuân thủ phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, theo dõi sát diễn tiến lâm sàng, kịp thời hội chẩn và chuyển tuyến khi bệnh diễn tiến nặng.

Hiện, Sở ATTP, Sở Y tế, chính quyền địa phương và nhà trường đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân, tập trung chăm sóc sức khoẻ bệnh nhi.

YẾN VI