TPHCM sớm triển khai khám sức khỏe định kỳ, tiến tới miễn viện phí cho người dân

Sáng 9-4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; và kết quả thực hiện công tác dân số năm 2025 tại thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, sau sáp nhập mô hình trạm y tế tại thành phố rất đa dạng. Có những trạm quy mô lớn, có phòng khám đa khoa, chuyên khoa, phục vụ hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày. Cũng có những trạm nhỏ, chỉ thực hiện các chức năng cơ bản theo quy định.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, điểm chung là tất cả các trạm thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định và thích ứng với nhu cầu thực tế tại địa phương. Để nâng cao năng lực, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn quản lý cho đội ngũ lãnh đạo trạm y tế, đặc biệt là những người lần đầu đảm nhận vai trò quản lý.

Đồng thời, ngành y tế triển khai mô hình “đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng”. Đây là lực lượng trực tiếp xuống từng hộ gia đình, tư vấn, theo dõi sức khỏe và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Mục tiêu là chuyển từ mô hình thụ động sang chủ động, từ “chờ người bệnh đến” sang “đi đến người dân”, quản lý sức khỏe toàn diện theo vòng đời.

TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại buổi làm việc

Thông tin về công tác dân số năm 2025, TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, năm 2025 các chỉ tiêu cơ bản được hoàn thành; chất lượng dân số từng bước được nâng cao; hệ thống chính sách và tổ chức thực hiện ngày càng hoàn thiện; nhận thức của người dân có chuyển biến rõ rệt.

Năm 2025, TPHCM cơ bản hoàn thành và một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra. Tổng số trẻ sinh ra đạt gần 108.000 trẻ, tăng nhẹ so với năm 2024. Tỷ số giới tính khi sinh được duy trì ở mức 106,5 trẻ nam/100 trẻ nữ, nằm trong ngưỡng kiểm soát, phản ánh hiệu quả của các giải pháp truyền thông và quản lý trong thời gian qua.

Các chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt trên 82%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt trên 85%, đều đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Điều này cho thấy hệ thống y tế và mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số đã được củng cố và hoạt động hiệu quả hơn. Công tác chăm sóc người cao tuổi từng bước được mở rộng.

Thành phố đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý cho hơn 270.000 người cao tuổi, đạt khoảng 28,5%. Tuổi thọ bình quân đạt 76,7 tuổi, tiếp tục duy trì ở mức cao so với cả nước.... “Tuy nhiên, tổng tỷ suất sinh của thành phố vẫn ở mức thấp, đạt 1,51 con/phụ nữ, mặc dù đã có xu hướng tăng nhẹ. Đây vẫn là thách thức lớn, có nguy cơ ảnh hưởng đến cơ cấu dân số và nguồn lao động trong tương lai”, TS-BS Huỳnh Minh Chín thông tin.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, để triển khai tốt các nội dung của Nghị quyết 72-NQ/TW, thành phố mong muốn Chính phủ, các bộ ngành sớm ban hành các cơ chế, chính sách, đề án theo nhiệm vụ được phân công để có cơ sở triển khai thực hiện tại TPHCM.

Đồng chí kiến nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ các vướng mắc mà địa phương đang gặp phải.

“Thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục sắp xếp ổn định hệ thống y tế và đẩy nhanh triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn dân, đồng bộ hệ thống dữ liệu sức khỏe người dân trên địa bàn”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao nỗ lực của TPHCM trong việc triển khai Nghị quyết 72, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân khi đã có những giải pháp như sắp xếp hệ thống y tế cơ sở, thành lập đội chăm sóc sức khỏe, xây dựng trạm y tế hoạt động theo mô hình bác sĩ gia đình, chuyển đổi số, lập hồ sơ sức khỏe điện tử người dân Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu TPHCM thời gian tới cần hoàn thiện hệ thống y tế, nhất là hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, trạm y tế phường/xã. Nội hàm của Nghị quyết 72 là chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, do đó, TPHCM cần tập trung đưa dịch vụ y tế về gần dân, phải xây dựng trạm y tế xã/phường trở thành trụ cột, chú trọng đầu tư từ cơ sở vật chất đến nhân sự, mua sắm thuốc, trang thiết bị… Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn dân từ năm 2026 và tiến tới miễn viện phí cho người dân vào năm 2030 như mục tiêu đề ra.

THÀNH AN