Miễn viện phí và khám sàng lọc: Cần cách làm hiệu quả cho 100 triệu dân

Chiều 9-4, thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030… các đại biểu Quốc hội (ĐB) quan tâm nhiều đến các vấn đề xã hội.

Phiên thảo luận tổ chiều 9-4. Ảnh: ĐỖ TRUNG

ĐB Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đề cập đến chủ trương khám sức khỏe định kỳ toàn dân từ năm 2026. Theo ĐB, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã nêu rõ, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử theo dõi theo vòng đời. Đến năm 2030, sẽ miễn phí viện phí ở mức cơ bản và 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư về cơ sở vật chất. ĐB cho rằng, đây là tư duy tiến bộ, nhưng cần cách làm và tổ chức thực hiện hiệu quả cho 100 triệu dân.

ĐB Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội). Ảnh: QUANG PHÚC

Theo ĐB Trần Thị Nhị Hà, hồ sơ sức khỏe điện tử cần được thực hiện đồng bộ; phân loại các nhóm nguy cơ (người cao tuổi, người nghèo, bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, trẻ em…) để có lộ trình khả thi. Phải quy định gói khám cơ bản thống nhất toàn quốc và xác định rõ ai sẽ quản lý, nhắc tái khám, theo dõi các ca bất thường sau khi khám. Chính phủ cần ban hành quy định cụ thể trên một khung thống nhất toàn quốc để đảm bảo tính khả thi.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Thị Mai Thoa (TP Hải Phòng) lo lắng, tại một số địa phương tiếp tục diễn ra tình trạng bạo lực học đường, đặc biệt ngoài nhà trường với tính chất nghiêm trọng. Đặc biệt bạo hành trẻ em vẫn còn xảy ra ở các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em. ĐB đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đối với các lĩnh vực có các mục tiêu không đạt, nhất là giải quyết một số vấn đề xảy ra trong thực tiễn.

ĐB Nguyễn Thị Mai Thoa cũng đề nghị tăng cường vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường, cần kiểm soát tốt hơn nguồn gốc thực phẩm, quy định các điều kiện, tiêu chuẩn cao hơn đối với thực phẩm cung cấp cho các nhà trường để bảo vệ trẻ em.

ĐB Nguyễn Thị Mai Thoa (TP Hải Phòng). Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cùng với đó, ĐB cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống xâm hại trên không gian mạng đối với trẻ em, trong đó có bắt cóc online, bạo lực mạng; đề nghị nghiên cứu giải pháp cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội đối với một số nền tảng mạng xã hội phổ biến. Một số nước trên thế giới đã bắt đầu cấm trẻ em (người dưới 16 tuổi) dùng mạng xã hội như Australia, Indonesia, Anh, Pháp…

“Không ai có đủ thời gian để theo dõi con em mình dùng mạng xã hội, không phải trẻ em nào khi dùng mạng xã hội cũng được hướng dẫn sử dụng. Trong khi đó, đối tượng này thường nhận thức chưa đầy đủ, rất dễ bị lôi kéo vào việc xem, nghe, đọc các nội dung nhạy cảm, không phù hợp với lứa tuổi”, ĐB Nguyễn Thị Mai Thoa nêu quan điểm.

ĐB Lê Hoàng Hải (Đồng Nai) “phàn nàn” việc lãng phí thời gian trong khu vực công. “Có quy trình xử lý trên môi trường số, nhưng lại vẫn thực hiện theo cách thức trên môi trường thực, thì vừa lãng phí nguồn lực, vừa mất thời gian xử lý trên các thiết bị tin học”, ông nói. ĐB đề nghị cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị; các cấp, mỗi cá nhân cũng phải tăng cường xử lý công việc trên môi trường số.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cũng cho rằng, các vấn đề xã hội vẫn nổi lên bức xúc thời gian qua như ngập úng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí.

PHAN THẢO- ĐỖ TRUNG