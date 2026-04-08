Hội thảo về ứng dụng ABUS trong tầm soát, chẩn đoán ung thư vú

Chiều 7-4, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội thảo quốc tế “Siêu âm vú 3D tự động (ABUS)” nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh vú, đặc biệt là ứng dụng siêu âm vú 3D tự động (ABUS) trong tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú.

Theo BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, ung thư vú hiện nay vẫn là một trong những bệnh lý ác tính hàng đầu ở phụ nữ trên toàn thế giới, với xu hướng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao hiệu quả tầm soát, chẩn đoán sớm và quản lý bệnh một cách toàn diện.

Tại hội thảo, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật siêu âm vú 3D tự động – ABUS (Automated Breast Ultrasound System). Đây là bước tiến đột phá trong chẩn đoán hình ảnh tuyến vú. Công nghệ này cho phép khảo sát toàn bộ mô vú một cách hệ thống, tái tạo hình ảnh 3 chiều, giúp tăng khả năng phát hiện tổn thương, đặc biệt ở nhóm phụ nữ có mô vú dày – một thách thức lớn đối với các phương pháp tầm soát truyền thống.

Không chỉ nâng cao độ chính xác, ABUS còn góp phần chuẩn hóa quy trình thực hiện, giảm phụ thuộc vào người vận hành, đồng thời hỗ trợ hiệu quả trong theo dõi và đánh giá tổn thương vú theo thời gian.

Cũng tại hội thảo, BS. Yi-Chen Lai, Trưởng khoa Vú và Siêu âm, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Tổng quát Cựu chiến binh Đài Bắc (Đài Loan) chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai ABUS, đặc biệt trên nhóm phụ nữ có mô vú dày – đối tượng thường gặp khó khăn khi tầm soát bằng các phương pháp truyền thống.

Các đại biểu được tiếp cận dữ liệu ca bệnh thực tế, trực tiếp thao tác trên hệ thống, thực hành đọc và phân tích hình ảnh dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.

Theo thống kê của Globocan năm 2022, ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam, với hơn 24.500 ca mắc mới và trên 10.000 ca tử vong mỗi năm, chiếm tỉ lệ 28,9% trong các loại ung thư ở nữ giới.

