Kinh doanh, tiếp thị thuốc lá điện tử gia tăng trên mạng xã hội

Trường Đại học Y tế công cộng vừa công bố kết quả nghiên cứu về “Thực trạng vi phạm quy định cấm bán, quảng cáo và khuyến mại thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng tại các điểm bán lẻ và phơi nhiễm với quảng cáo, khuyến mại thuốc lá mới của người trưởng thành”, được thực hiện tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TPHCM, với 2.462 sinh viên 18-24 tuổi.

Kết quả cho thấy, khoảng 14% sinh viên từng thử dùng thuốc lá điện tử và 3% đang sử dụng. Đáng lo ngại, gần 38% số sinh viên được khảo sát tin rằng thuốc lá điện tử không chứa nicotine, 15% cho rằng khói thuốc lá điện tử vô hại và hơn 43% nghĩ rằng sản phẩm thuốc lá điện tử giúp bỏ thuốc lá truyền thống...

Nghiên cứu cũng cho thấy có sự chuyển dịch các hoạt động kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm sang môi trường internet. Hơn 39% số người được khảo sát cho biết vẫn tiếp xúc với quảng cáo thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng trong vòng 30 ngày qua, chủ yếu qua Facebook.

