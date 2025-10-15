Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2270/QĐ-TTg ngày 14-10-2025 phê duyệt chương trình “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045”.

Chính phủ yêu cầu ưu tiên sử dụng trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư cho giáo dục mầm non

Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp giúp trẻ em được tiếp cận dịch vụ giáo dục mầm non chất lượng, công bằng và bình đẳng; tại địa bàn có khu công nghiệp, tăng thêm ít nhất 10% số trường mầm non công lập có tổ chức nhóm trẻ dưới 24 tháng tuổi.

Chương trình đưa ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2035, đơn cử tại địa bàn đô thị: 100% trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện thực tiễn; tại địa bàn có khu công nghiệp, phấn đấu 100% trẻ em từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi là con của công nhân, người lao động có nhu cầu được đến trường, lớp và được tiếp cận dịch vụ giáo dục mầm non chất lượng.

Cùng với đó, chương trình đặt mục tiêu tại địa bàn có khu công nghiệp, phấn đấu tăng thêm ít nhất 20% số nhóm trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non và tăng thêm ít nhất 10% số trường mầm non công lập có tổ chức nhóm trẻ dưới 24 tháng tuổi; 100% cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo quy định. Đồng thời, phấn đấu 100% cha mẹ trẻ em là công nhân làm việc ở khu công nghiệp được phổ biến kiến thức, kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Chính phủ sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng trường mầm non cho con của công nhân, người lao động tại khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, xây dựng chính sách đặc thù địa phương đối với giáo dục mầm non ở địa bàn khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động; chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ là con của công nhân, người lao động; chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non nhận trẻ em từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi và chính sách đối với trẻ em là con của công nhân, người lao động phù hợp với điều kiện thực tế.

Chính phủ cũng sẽ bố trí quỹ đất xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non theo quy hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là tại các dự án khu đô thị mới; ưu tiên việc sử dụng các trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính tại địa phương cho giáo dục mầm non; tiếp tục đẩy mạnh phát triển các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Chính phủ nêu rõ, xây dựng, phát triển mô hình cơ sở giáo dục mầm non trong các dự án nhà ở xã hội tại địa phương phù hợp với nhu cầu của công nhân, người lao động; nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi là con công nhân, người lao động ở địa bàn khu công nghiệp; bảo đảm các điều kiện nhận trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi tại cơ sở giáo dục mầm non…

Tin liên quan Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông

LÂM NGUYÊN