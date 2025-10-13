Giáo dục

Hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy cho giáo viên và học sinh

SGGPO

Nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH không chỉ giúp giáo viên, học sinh tự bảo vệ bản thân mà có thể giúp đỡ người khác trong tình huống khẩn cấp.

Ngày 13-10, các Đội Chữa cháy và CNCH (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho hơn 2.200 giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Tuệ Đức (phường Đông Hưng Thuận) và Trường Tiểu học Đông Hòa (phường Đông Hòa, TPHCM).

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Tuệ Đức sử dụng bình chữa cháy cầm tay dập tắt đám cháy

Tại đây, giáo viên, học sinh được Cảnh sát PCCC hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay; rèn luyện kỹ năng thoát nạn an toàn khi có sự cố cháy xảy ra; quan sát mô phỏng thực tế quá trình chữa cháy và tổ chức thoát nạn; phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, bảo đảm an toàn giao thông.

Công tác tuyên truyền, huấn luyện không chỉ giúp giáo viên, học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH để tự bảo vệ bản thân mà còn có thể giúp đỡ người khác trong tình huống cháy khẩn cấp.

VĂN ANH

