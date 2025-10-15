Giáo dục

Bộ GD-ĐT bác tin đồn giải thể cơ sở giáo dục ngoài công lập

SGGPO

Ngày 15-10, Bộ GD-ĐT cảnh báo về những thông tin sai sự thật liên quan việc đóng cửa, giải thể các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Theo đó, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán, học sinh phải chuyển sang học tại các trường công lập.

Bộ GD-ĐT khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân, phụ huynh, học sinh cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục.

3.jpg

Bộ GD-ĐT đã chuyển thông tin về những tài khoản đăng tải các thông tin sai sự thật trên đến cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

2.jpg
Bộ GD-ĐT bác tin đồn về giải thể cơ sở giáo dục ngoài công lập

Bộ đề nghị người dân không chia sẻ, lan truyền những thông tin sai sự thật, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thức của bộ.

Tin liên quan
PHAN THẢO

Từ khóa

Sai sự thật Nhiễu loạn Trường công lập Bịa đặt Giải tán Xuyên tạc Bộ Giáo dục và Đào tạo Công lập Cơ quan có thẩm quyền Đóng cửa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn