Bộ GD-ĐT bác tin đồn giải thể cơ sở giáo dục ngoài công lập

Ngày 15-10, Bộ GD-ĐT cảnh báo về những thông tin sai sự thật liên quan việc đóng cửa, giải thể các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Theo đó, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các trường ngoài công lập sẽ bị đóng cửa, giải tán, học sinh phải chuyển sang học tại các trường công lập.

Bộ GD-ĐT khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân, phụ huynh, học sinh cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Bộ GD-ĐT đã chuyển thông tin về những tài khoản đăng tải các thông tin sai sự thật trên đến cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ đề nghị người dân không chia sẻ, lan truyền những thông tin sai sự thật, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thức của bộ.

PHAN THẢO