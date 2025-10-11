Các trường đại học công bố sớm thông tin tuyển sinh 2026

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, các trường đại học sẽ phải công bố thông tin tuyển sinh năm 2026 ngay trong tháng 10-2025, nhằm giúp thí sinh có thêm thời gian tiếp cận thông tin, chuẩn bị và lựa chọn ngành học phù hợp. Thông tin ban đầu cho thấy, nhiều trường sẽ thay đổi phương thức xét tuyển.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung tại Trường ĐH Công thương TPHCM

Dự kiến sẽ có thay đổi phương thức xét tuyển

Thông tin ban đầu từ Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết, năm 2026, nhà trường dự kiến bỏ các phương thức xét tuyển riêng để áp dụng hình thức xét tuyển tổng hợp, chỉ giữ lại xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Thông tin thêm về phương thức xét tổng hợp, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết: Năm 2026, khi phương án mới được triển khai, sẽ chấm dứt việc xét tuyển độc lập theo từng phương thức (xét tuyển thẳng, xét điểm học bạ THPT, xét điểm thi tốt nghiệp và xét điểm thi đánh giá năng lực- ĐGNL). Thay vào đó, sẽ được quy về một thang điểm chung, với tỷ trọng khác nhau cho từng thành phần.

Sau khi Bộ GD-ĐT có quy chế chính thức, nhà trường sẽ công bố phương án tuyển sinh năm 2026, trong đó cũng sẽ có cách xét tuyển cho thí sinh không dự thi ĐGNL do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026.

Tân sinh viên làm thủ tục miễn giảm học phí tại Phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM. Ảnh: THANH HÙNG

Năm 2026, Trường ĐH Công Thương TPHCM dự kiến tiếp tục áp dụng 5 phương thức xét tuyển như năm 2025, gồm: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (3 năm từ lớp 10, 11 và 12); xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL ĐHQG TPHCM tổ chức; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; xét tuyển kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.

Ngoài ra, trường này dự kiến từ năm 2028 sẽ bỏ việc xét tuyển bằng học bạ THPT, thay thế bằng phương thức đánh giá năng lực tổng hợp, kết hợp nhiều yếu tố như học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và cả kết quả kỳ thi ĐGNL.

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông (Trường ĐH Công Thương TPHCM), điểm mới trong dự thảo phương án tuyển sinh 2026 của trường là chính sách hỗ trợ dành riêng cho thí sinh trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng. Theo đó, thí sinh trúng tuyển sẽ được miễn 100% học phí cho toàn bộ khóa học và hỗ trợ sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng trong thời gian học.

Trong khi đó, ĐH Bách khoa Hà Nội cũng công bố lịch thi đánh giá tư duy năm 2026 do trường tổ chức. Theo đó, kỳ thi dự kiến có 3 đợt, sớm nhất vào cuối tháng 1-2026, đợt 2 tổ chức vào giữa tháng 3-2026 và đợt 3 tổ chức vào giữa tháng 5-2026.

Công bố sớm tạo thuận lợi cho thí sinh

Tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố các phương thức tuyển sinh năm 2026 ngay trong tháng 10-2025.

Bộ GD-ĐT cũng đã khảo sát lấy ý kiến các trường về việc bỏ hay giữ phương thức xét điểm học học bạ; giới hạn hay không về số lượng nguyện vọng đăng ký của thí sinh.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2025 do ĐHQG TPHCM tổ chức ngày 31-3-2025

Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2025 do ĐHQG TPHCM tổ chức. Ảnh: THANH HÙNG

Đánh giá về việc công bố sớm đề án và phương thức tuyển sinh đại học năm 2026, ThS Nguyễn Thuyên, giáo viên môn Vật lý, Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ (phường An Nhơn, TPHCM) cho rằng, so với mọi năm, thông tin tuyển sinh được công bố sớm hơn (các năm trước thường vào tháng 3 hoặc tháng 4) giúp thí sinh có thêm thời gian chuẩn bị và yên tâm học tập. Tuy nhiên, các tiêu chí xét tuyển, quy đổi điểm hay cộng điểm cần sớm thống nhất, tránh thay đổi để thí sinh ổn định tâm lý, tập trung ôn luyện.

THANH HÙNG