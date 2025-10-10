Lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường

Tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 do UBND TPHCM phát động, các trường học trên địa bàn TPHCM tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm rèn luyện cho học sinh thói quen đọc sách, nâng cao kỹ năng tự học và tiếp nhận thông tin.

Để sách trở thành bạn đồng hành

Ngày 9-10, Trường THPT Tân Bình (phường Tân Sơn Nhì) tổng kết cuộc thi “Viết bài cảm nhận về sách”. Cuộc thi do Đoàn trường THPT Tân Bình phối hợp thư viện và câu lạc bộ Ngữ văn tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh để học sinh chia sẻ những đầu sách hay, từ đó lan tỏa văn hóa đọc trong toàn trường.

Học sinh Trường THPT Tân Bình (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) tham gia cuộc thi “Viết bài cảm nhận về sách”. Ảnh: THU TÂM

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Trợ lý thanh niên Trường THPT Tân Bình, cho biết, học sinh được tự do chọn một quyển sách yêu thích, viết cảm nhận ngắn của bản thân về quyển sách, đồng thời thiết kế lại bìa sách theo ý tưởng của mình. Tất cả sản phẩm dự thi sẽ được trưng bày tại hành lang các lớp học và góc học tập của trường. “Từ năm học này, học sinh Trường THPT Tân Bình không sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường học nên các thầy cô muốn tạo thói quen mới cho học sinh là đến thư viện đọc sách. Những đầu sách hay được chính các em giới thiệu cho nhau sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn so với thầy cô giới thiệu”, cô Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ.

Trần Ngọc Bảo Vi, học sinh lớp 12A18, Trường THPT Tân Bình, bày tỏ, cuộc thi viết cảm nhận về sách giúp em học được cách tìm kiếm, chọn lọc thông tin, sắp xếp ý tưởng, diễn đạt cảm xúc bằng ngôn từ phù hợp. Qua đó, em được rèn tư duy phản biện, tự tin trình bày quan điểm cá nhân, hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách và rèn kỹ năng tự học.

Tại phường Phú Lợi, ngay sau lễ phát động và hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: xây dựng kho học liệu số; tăng cường hoạt động thư viện số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức các lớp học về kỹ năng, phương pháp đọc, phương pháp thu thập và xử lý thông tin cho học sinh.

Đơn cử, Trường Tiểu học Phú Hòa 3 triển khai “Quy tắc 5 ngón tay đọc sách” nhằm giúp học sinh hình thành thói quen đọc sách một cách chủ động, hiệu quả. Tất cả lớp học dành 10 phút sinh hoạt đầu giờ mỗi ngày cho hoạt động đọc sách nhằm lan tỏa tinh thần yêu sách trong toàn trường. Ngoài ra, nhà trường tổ chức các buổi tuyên truyền, giới thiệu sách mới, trò chơi đố vui có thưởng, giúp học sinh hiểu hơn về giá trị của sách, khơi dậy niềm yêu thích đọc và tự học suốt đời.

Tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng), để tạo tiền đề cho việc phát triển văn hóa đọc, nhà trường chú trọng xây dựng không gian thư viện hiện đại, thân thiện với học sinh. Thư viện được trang bị đầy đủ máy tính bảng, laptop, ánh sáng đạt chuẩn, không gian sạch sẽ và thoáng mát để tạo cảm giác gần gũi, thoải mái cho học sinh mỗi lần đến học tập và đọc sách. Năm học 2025-2026, thư viện có trên 7.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại, như sách giáo khoa, sách tham khảo theo môn học, sách tâm lý - kỹ năng sống, truyện, tiểu thuyết, sách nghệ thuật, sách pháp luật…

Đặc biệt, hoạt động thư viện còn được tuyên truyền qua các kênh truyền thông như fanpage, tổ chức câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ nhằm giới thiệu những đầu sách hay, tăng cường kết nối với người đọc. Vào cuối tháng 8-2025, Trường THPT Trần Nguyên Hãn tổ chức tuần lễ “Tự học - Tự ôn cùng thư viện”. Trong tuần lễ này, học sinh đến thư viện ôn tập sẽ được nhận quà và phiếu tham gia rút thăm may mắn với nhiều phần thưởng hấp dẫn. Hoạt động không chỉ giúp học sinh ôn tập kiến thức mà còn tạo sự hứng khởi, khuyến khích học sinh hình thành thói quen học tập tại thư viện.

Phát huy sự chủ động của người học

Để xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đống Đa (phường Tân Hòa) Phan Văn Quang thông tin, nhà trường phát động phong trào quyên góp sách trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường để xây dựng tủ sách dùng chung ở các lớp học. Song song đó, các hoạt động giáo dục học sinh trên lớp được lồng ghép tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của việc tự học, làm chủ kiến thức và công nghệ. Một số hoạt động khác như viết cảm nhận, vẽ tranh, kể chuyện, thu thập phiếu đọc sách… cũng được tổ chức nhằm kích thích khả năng sáng tạo, duy trì thói quen đọc sách cho học sinh.

Từ ngày 1 đến ngày 7-10, UBND TPHCM phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”. Tuần lễ triển khai nhiều hoạt động như: hội thảo, chuyên đề thực hành, cuộc thi kỹ năng số; các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm và sử dụng thông tin an toàn, hiệu quả trên internet cho học sinh, sinh viên… MINH QUÂN

Tại Trường Tiểu học Phú Hòa 3 (phường Phú Lợi), Hiệu trưởng Lê Thị Kim Thúy cho rằng, việc hình thành thói quen đọc sách giúp học sinh rèn luyện ý thức tự giác học tập, nâng cao kỹ năng và kiến thức, phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Riêng tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng), nội dung “Tự học trên thư viện” được đưa vào chương trình dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh lựa chọn.

Phó Hiệu trưởng Phan Thị Mỹ Hạnh cho biết, đây là hoạt động không thu phí, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận sách và tri thức một cách chủ động, phù hợp nhu cầu cá nhân của từng học sinh. Ngoài ra, vào mỗi học kỳ trong năm học, học sinh toàn trường được khuyến khích lên thư viện ít nhất một lần để đọc sách, nghiên cứu hoặc học nhóm. Tiêu chí này được đưa vào xét danh hiệu “lớp tiên tiến”, gắn văn hóa đọc với phong trào học tập, thi đua dạy học trong toàn trường.

THU TÂM - KHÁNH CHI - CAO SƠN