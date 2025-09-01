Va chạm giữa xe khách và xe tải trên cao tốc, nhiều người nhập viện

Tối 1-9, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa thông tin, đã đưa 13 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại khu vực Trạm thu phí trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa điều trị.

Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện. Ảnh: Trung Tâm Cấp Cứu 115 Khánh Hòa

Trước đó, khoảng 14 giờ 35 phút cùng ngày, Trung tâm nhận được tin báo từ người dân về vụ va chạm giữa xe khách và xe tải tại khu vực Trạm thu phí trên cao tốc, khiến nhiều hành khách trên xe khách bị thương.

Trung tâm nhanh chóng kiểm tra thông tin, xác định vị trí, kích hoạt hệ thống cấp cứu khẩn cấp, huy động 2 êkip cấp cứu 115 và liên hệ hỗ trợ từ các Trung tâm Y tế lân cận.

Đến 16 giờ cùng ngày, đã có 13 nạn nhân được đưa về bệnh viện an toàn, hiện đang được thăm khám và điều trị.

Thông tin từ cơ quan công an, hiện trường vụ tai nạn khiến hai xe bị hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang làm việc với các đơn vị liên quan, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

HIẾU GIANG