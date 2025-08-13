Quảng Ngãi: Va chạm xe tải và xe máy khiến 1 người tử vong

Sáng 13-8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe tải và xe máy tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 4 giờ ngày 13-8, xe máy mang biển số 76 AD-014.xx do bà X. (59 tuổi, xã Nghĩa Phương, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, trên xe còn có 1 phụ nữ chưa rõ danh tính, ở cùng xã, lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng Nam - Bắc từ xã Nghĩa Phương về hướng Cầu Trà Khúc.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến khu vực ngã tư đường Quang Trung giao với đường Lê Lợi, phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ va chạm với xe tải chở xi măng mang biển số 76C-048.xx đang lưu thông trên đường Lê Lợi.

Cú va chạm khiến chiếc xe máy bị xe tải cuốn vào gầm kéo lê trên đường khoảng 10m.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường

Bà X. tử vong tại chỗ, còn người phụ nữ đi cùng bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TRANG