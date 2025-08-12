Vận động người dân tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM qua các thời kỳ.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đề nghị, phường Xuân Hòa triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Võ Văn Dũng chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Võ Văn Dũng cũng đề nghị, phường tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn phường nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Trước hết là vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tăng cường tuyên truyền và vận động người dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đồng chí Võ Văn Dũng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Võ Văn Dũng đề nghị, tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của phường trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trọng tâm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VĂN MINH

Đại hội cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa có 27 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường có 5 đồng chí.

Đồng chí Võ Văn Dũng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VĂN MINH

Trong đó, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa.

Tại đại hội, ban tổ chức phát động các đơn vị, đại biểu dự đại hội tham gia đóng góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi và Trung du Bắc bộ bị thiệt hại do mưa, lũ.

VĂN MINH