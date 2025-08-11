Phường Thủ Đức cần huy động “chất xám” trong hoạch định chính sách

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông yêu cầu phường Thủ Đức chú trọng phát triển các ngành kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngày 11-8, Đảng bộ phường Thủ Đức tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Các đại biểu dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đánh giá cao tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thủ Đức trong nhiệm kỳ qua, tạo tiền đề thuận lợi để phường tiếp tục vươn lên mạnh mẽ.

Đồng chí yêu cầu phường tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, có năng lực tổng hợp, khả năng ứng dụng công nghệ số, hiểu dân, sâu sát thực tiễn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội



Cùng với đó, phát huy lợi thế trên địa bàn có nhiều trường đại học và viện nghiên cứu nhằm huy động “chất xám” trong hoạch định chính sách phát triển địa phương, nhất là trong các lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, đô thị thông minh.

Phường Thủ Đức cần rà soát, khai thác hiệu quả các quỹ đất dọc tuyến Đường sắt đô thị số 1, tạo đột phá trong chỉnh trang đô thị. Phối hợp các cơ quan thành phố sớm tái thiết khu vực cảng Trường Thọ thành khu đô thị thông minh, trung tâm văn hóa - dịch vụ, bến tàu du lịch; tăng quỹ đất cây xanh, tạo nhiều không gian sống xanh - sạch - đẹp.

Quang cảnh đại hội

Song song đó, tập trung chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, xây dựng cộng đồng dân cư nghĩa tình; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của đại hội là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo bước chuyển trong xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Đức nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội Nhiệm kỳ 2025-2030, phường đề ra 25 chỉ tiêu, trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm trên 10,7%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 98%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng 20% so với năm 2025… Cùng 3 chương trình đột phá giai đoạn 2025-2030: Chương trình giảm ngập nước kết hợp mở rộng hẻm; Chương trình đột phá chỉnh trang đô thị; Chương trình chuyển đổi số. Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Đức, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 31 đồng chí ra mắt đại hội. Đồng chí Mai Hữu Quyết làm Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức.

Tại Đại hội, Đảng bộ phường Thủ Đức phát động được gần 80 triệu đồng ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ thiệt hại do mưa bão, lũ lụt.

THU HƯỜNG