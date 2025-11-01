Văn hóa - Giải trí

Vận động viên tranh tài sôi nổi tại giải cầu lông, billiards

SGGPO

Sáng 1-11, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường Thủ Dầu Một (TPHCM) lần thứ I năm 2025 đã khai mạc giải Billiards và Giải Cầu lông với sự tham dự của hàng trăm vận động viên

Vận động viên tranh tài sôi nổi tại giải cầu lông, billiards

Tại câu lạc bộ cầu lông Phúc Quân, trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao phường Thủ Dầu Một, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường Thủ Dầu Một lần thứ I năm 2025 đã tổ chức lễ khai mạc Giải Cầu lông phường với hàng trăm vận động viên tham dự.

IMG_3422.JPG
Lễ khai mạc Giải Cầu lông sáng 1-11

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa và thể thao TPHCM, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một, các khu phố, đơn vị, doanh nghiệp cùng hàng trăm vận động viên trên địa bàn phường.

IMG_3484.JPG
IMG_3489.JPG
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải

Cùng ngày, tại Câu lạc bộ Billiards Hoàng Gia, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường Thủ Dầu Một tiếp tục khai mạc Giải Billiards với sự tham gia của 60 cơ thủ, đến từ các khu phố và đơn vị trên địa bàn phường. Các cơ thủ thi đấu 2 nội dung gồm Carom 1 băng và Carom 3 băng.

IMG_3525.JPG
IMG_3540.JPG
Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường Thủ Dầu Một tiếp tục tổ chức khai mạc Giải Billiards
IMG_3507.JPG
Các vận động viên đấu loại trực tiếp ở nội dung đơn nam

Tính đến thời điểm hiện tại, phường Thủ Dầu Một đã khai mạc được 4/10 giải đấu bộ môn thu hút hơn 400 vận động viên trên địa bàn tham gia. Dự kiến sáng 2-11 sẽ khai mạc Giải Bóng bàn.
Ông Vương Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao phường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức giải cho biết: Giải Billiards và Giải Cầu lông nằm trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục Thể thao phường Thủ Dầu Một lần thứ I năm 2025.

IMG_3561.JPG
Các đơn vị nhận cờ lưu niệm
IMG_3569.JPG
Các giải đấu góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao tại địa phương

Giải đấu không chỉ tạo đà để thúc đẩy phong trào Billiards, cầu lông tại địa phương phát triển mà còn là dịp để các cơ thủ thi đấu cọ xát, trao đổi học tập, tích lũy kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và tuyển chọn những cơ thủ xuất sắc tham gia thi đấu cấp trên.

Đại hội Thể dục Thể thao phường Thủ Dầu Một tổ chức thi đấu 10 môn, bao gồm: Bóng đá nam-nữ, bóng chuyền nam-nữ, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, việt dã, thể dục dưỡng sinh, Billiards, kéo co, đẩy gậy.

TÂM TRANG

Từ khóa

Billiards cầu lông phường Thủ Dầu Một thrr dục thể thao vận động viên

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn