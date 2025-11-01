Vận động viên tranh tài sôi nổi tại giải cầu lông, billiards

Sáng 1-11, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường Thủ Dầu Một (TPHCM) lần thứ I năm 2025 đã khai mạc giải Billiards và Giải Cầu lông với sự tham dự của hàng trăm vận động viên

Tại câu lạc bộ cầu lông Phúc Quân, trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao phường Thủ Dầu Một, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường Thủ Dầu Một lần thứ I năm 2025 đã tổ chức lễ khai mạc Giải Cầu lông phường với hàng trăm vận động viên tham dự.

Lễ khai mạc Giải Cầu lông sáng 1-11

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa và thể thao TPHCM, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một, các khu phố, đơn vị, doanh nghiệp cùng hàng trăm vận động viên trên địa bàn phường.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải

Cùng ngày, tại Câu lạc bộ Billiards Hoàng Gia, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường Thủ Dầu Một tiếp tục khai mạc Giải Billiards với sự tham gia của 60 cơ thủ, đến từ các khu phố và đơn vị trên địa bàn phường. Các cơ thủ thi đấu 2 nội dung gồm Carom 1 băng và Carom 3 băng.

Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường Thủ Dầu Một tiếp tục tổ chức khai mạc Giải Billiards

Các vận động viên đấu loại trực tiếp ở nội dung đơn nam

Tính đến thời điểm hiện tại, phường Thủ Dầu Một đã khai mạc được 4/10 giải đấu bộ môn thu hút hơn 400 vận động viên trên địa bàn tham gia. Dự kiến sáng 2-11 sẽ khai mạc Giải Bóng bàn.

Ông Vương Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao phường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức giải cho biết: Giải Billiards và Giải Cầu lông nằm trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục Thể thao phường Thủ Dầu Một lần thứ I năm 2025.

Các đơn vị nhận cờ lưu niệm

Các giải đấu góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao tại địa phương

Giải đấu không chỉ tạo đà để thúc đẩy phong trào Billiards, cầu lông tại địa phương phát triển mà còn là dịp để các cơ thủ thi đấu cọ xát, trao đổi học tập, tích lũy kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và tuyển chọn những cơ thủ xuất sắc tham gia thi đấu cấp trên.

Đại hội Thể dục Thể thao phường Thủ Dầu Một tổ chức thi đấu 10 môn, bao gồm: Bóng đá nam-nữ, bóng chuyền nam-nữ, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, việt dã, thể dục dưỡng sinh, Billiards, kéo co, đẩy gậy.

TÂM TRANG