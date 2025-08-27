VCB tăng kịch trần, VN-Index tiếp tục giữ sắc xanh

Mặc dù khối ngoại bán ròng mạnh hơn 4.400 tỷ đồng trên sàn HOSE, thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 27-8 vẫn giữ được đà tăng, nhờ lực đẩy từ cổ phiếu VCB tăng kịch trần lên 69.100 đồng/cổ phiếu, đóng góp gần 9 điểm cho VN-Index.

Mở cửa phiên sáng, VN-Index tăng gần 28 điểm, vượt mốc 1.695 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều khiến chỉ số thu hẹp đà tăng, chốt phiên ở mức 1.672,78 điểm, tăng 5,15 điểm (tương đương 0,31%). Toàn sàn HOSE có 169 mã tăng, 149 mã giảm và 56 mã đứng giá.

Trong nhóm ngân hàng, ngoài VCB tăng trần, BID tăng 2,39%, SHB tăng 1,44%, ACB tăng 1,1%, STB tăng 1,09%. Tuy nhiên, nhiều mã giảm sâu: VPB giảm 2,92%, TPB giảm 3,58%, LPB giảm 3,74%, NAB giảm 3,05%, OCB giảm 2,51%, VIB giảm 1,76%, TCB giảm 1,02%, EIB giảm 1,05%; MBB, CTG và MSB giảm 0,56%.

Cổ phiếu ngành chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến phân hóa. VIX tăng mạnh 5,74%; VND tăng 3,48%; ORS tăng 3,21%; SSI tăng 2,7%; CTS, SHS, FTS tăng gần 1%. Ngược lại, VDS giảm 2,86%, MBS giảm 2,14%, BSI giảm 1,51%, VCI giảm gần 1%.

Nhóm bất động sản và đầu tư công ghi nhận nhiều mã tăng mạnh như DXG, IJC, GMD tăng trần; DXS tăng 6,22%, NLG tăng 2,81%, DIG tăng 1,54%, KDH tăng 1,41%, HDC tăng 1,43%, VSC tăng 1,76%... Ngược lại, CII giảm 5,64%, VIC giảm 2,58%, KBC tăng 1,63%, LCG giảm 2,34%, KBC giảm 1,63%, VRE giảm 2,34%, HHV giảm 1,67%...

Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 0,59 điểm (0,21%) lên 276,38 điểm với 89 mã tăng, 67 mã giảm và 66 mã đứng giá.

Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 47.400 tỷ đồng, tăng khoảng 8.000 tỷ đồng so với phiên liền trước. Tính chung cả hai sàn, thanh khoản đạt gần 50.400 tỷ đồng – mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây.

Sau phiên mua ròng nhẹ trước đó, khối ngoại quay lại bán ròng mạnh với tổng giá trị gần 4.046 tỷ đồng, chủ yếu “xả” cổ phiếu bluechip. Ba mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: HPG gần 959 tỷ đồng, VPB gần 536 tỷ đồng và CTG gần 405 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN