Chứng khoán quay đầu tăng phi mã

Dòng tiền bắt đáy đã đổ vào thị trường trong khi lực cung không còn, kéo VN-Index quay đầu tăng mạnh trở lại sau 2 phiên “lao dốc” trước đó. Khối ngoại cũng đã quay lại mua ròng hơn 900 tỷ đồng trên sàn HOSE, cắt đứt chuỗi bán ròng kéo dài 13 phiên trước đó.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 26-8 khi mở phiên VN-Index nhúng nhẹ, giảm gần 2 điểm nhưng sau đó quay đầu tăng thẳng đứng vì lực mua tăng mạnh. Điểm tích cực là dòng tiền lan tỏa khắp thị trường, sắc tím cũng có mặt ở khắp các nhóm ngành.

Trong đó, nhóm cổ phiếu “hoa tiêu thị trường” tăng mạnh, đã tạo tâm lý tích cực cho toàn thị trường: VND, VIX, ORS, CTS tăng trần; HCM tăng 6,35%, VDS tăng 5,38%, VCI tăng 4,91%, FTS tăng 4,31%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, công ty tài chính cũng tăng mạnh góp phần kéo VN-Index bật tăng mạnh mẽ: MSB, SHB, EVF tăng trần; EIB tăng 6,12%, MBB tăng 5,11%, STB tăng 3,77%, CTG tăng 4,28%, HDB tăng 3,19%, VIB tăng 3,64%, ACB tăng 4,39%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng phục hồi ngoạn mục, nhiều cổ phiếu tăng trần và sát trần: VHM, DIG tăng trần; PDR tăng 5,7%, CEO tăng 5,98%, TCH tăng 5,16%, KDH tăng 5,55%, TAL tăng 6,62%...

Nhóm đầu tư công cũng có cú “lội ngược dòng” mạnh dù nhiều cổ phiếu trong phiên giảm sàn: CII tăng 5,51%, VSC tăng 5,92%, GEX tăng 3,96%, HHV tăng 5,26%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, năng lượng cũng tăng mạnh: MWG, ANV tăng trần, GIL tăng 5,42%, DBC tăng 4,57%; BSR tăng 5,78%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 53,6 điểm (3,32%) lên 1.667,63 điểm với đến 229 mã tăng, 45 mã giảm và 27 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 9,21 điểm (3,45%) lên 275,79 điểm với 119 mã tăng, 43 mã giảm và 52 mã đứng giá. Thanh khoản giảm nhưng vẫn giữ ở mức cao. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 39.400 tỷ đồng, giảm 2.900 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 41.900 tỷ đồng, giảm 3.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại cũng đã quay lại mua ròng gần 904 tỷ đồng trên sàn HOSE, cắt đứt chuỗi bán ròng kéo dài 13 phiên trước đó. TOP 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là: MSB gần 703 tỷ đồng, VIX gần 145 tỷ đồng và MWG gần 123 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN