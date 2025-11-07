Việt Nam đang ở thời điểm thuận lợi phát triển Trung tâm tài chính quốc tế

Sáng 7-11, tại TPHCM đã diễn ra Diễn đàn “Thúc đẩy trung tâm tài chính quốc tế TPHCM: Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp”

Các diễn giả tại Diễn đàn “Thúc đẩy trung tâm tài chính quốc tế TPHCM: Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp”

Diễn đàn do InnoLab Asia phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức.

Phát biểu khai mạc, ông Anirban Roy, đối tác cao cấp của InnoLab Asia khẳng định Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) là cấu phần tất yếu của một nền kinh tế hội nhập, nơi công nghệ, tài chính và quản trị kết nối để tạo ra giá trị mới. Ông nhấn mạnh vai trò tiên phong của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á với định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, phù hợp chiến lược quốc gia về công nghiệp công nghệ số và tài chính số bền vững.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA, cho rằng kinh nghiệm từ các mô hình quốc tế như Hồng Kông, Singapore và Dubai cho thấy yếu tố quyết định thành công không nằm ở ưu đãi thuế hay vị trí địa lý, mà ở năng lực thể chế, khung pháp lý linh hoạt và hệ thống công nghệ tuân thủ (regtech) được triển khai thống nhất.

Theo Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38) công bố vào tháng 9-2025, so với các trung tâm hàng đầu khu vực, TPHCM hiện đạt 664 điểm, xếp thứ 95/120 trung tâm tài chính toàn cầu, vượt Bangkok (657 điểm) nhưng còn khoảng cách lớn với Hồng Kông (764 điểm) và Singapore (762 điểm).

Theo ông Trần Huyền Dinh, Việt Nam cần kết hợp linh hoạt giữa chính sách, công nghệ và thị trường để hình thành hệ sinh thái tài chính số đồng bộ.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA

Trong phiên thảo luận “Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp tại Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM”, ông Will Ross, Giám đốc Marketing & Phân phối Dragon Capital, nhận định Việt Nam đang ở thời điểm thuận lợi để phát triển IFC, khi nền kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định và thị trường vốn ngày càng hoàn thiện.

Ở góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Trần Huy Vũ, đồng sáng lập Kyber Network, nhận định các trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là không gian cho hoạt động ngân hàng hay đầu tư, mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển các dịch vụ tài chính số.

Cũng tại phiên thảo luận này, ông Lê Anh Quốc, Giám đốc Vận hành AlphaTrue Solutions, chia sẻ kinh nghiệm từ dự án Basal Pay, mô hình chuyển đổi tài sản mã hóa sang tiền pháp định đầu tiên được cấp phép thử nghiệm tại Đà Nẵng.

Theo ông, bài học quan trọng nhất là việc thiết kế khung thử nghiệm chặt chẽ, có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp. “Sandbox không chỉ là nơi thử nghiệm công nghệ, mà còn là môi trường kiểm định năng lực tuân thủ. Chúng tôi mong rằng TPHCM sẽ xây dựng một khuôn khổ tương tự, cho phép doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi giá trị của trung tâm tài chính quốc tế ngay từ giai đoạn đầu".

