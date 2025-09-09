Hoa hậu Thanh Thủy quảng bá văn hóa Việt tại EXPO Osaka 2025

Sau chuyến công tác tại Myanmar, Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy tiếp tục hành trình quảng bá hình ảnh Việt Nam tại sự kiện toàn cầu EXPO Osaka 2025 (Nhật Bản), theo lời mời của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Hoa hậu Thanh Thủy diễu hành cổ phục, quảng bá văn hóa Việt tại EXPO Osaka 2025

Ngày 9-9, tại Triển lãm Thế giới EXPO Osaka, Kansai (Nhật Bản) đã diễn ra sự kiện đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam, quy tụ nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm giới thiệu bản sắc dân tộc, đồng thời khẳng định khát vọng phát triển của đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất hiện nổi bật trong tà áo dài in hình cờ đỏ sao vàng, mang đến những khoảnh khắc giàu bản sắc, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Hoa hậu Thanh Thủy trình diễn áo dài trên sân khấu

World Expo 2025 là kỳ triển lãm thế giới quy mô lớn, được tổ chức 5 năm một lần, quy tụ 161 quốc gia và 9 tổ chức quốc tế. Sự kiện năm nay diễn ra từ 13-4 đến 13-10-2025 tại đảo Yumeshima (Osaka, Nhật Bản) với chủ đề “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta”. Việt Nam tham dự với chủ đề “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm”, thể hiện tinh thần hòa nhập và phát triển bền vững.

Cùng ngày, cô cũng tham gia đón tiếp Công chúa Tsuguko cùng các lãnh đạo, đại biểu Việt Nam tại Nhà Triển lãm Việt Nam thuộc EXPO 2025, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Với diện tích 300m², Nhà Triển lãm Việt Nam tái hiện không gian văn hóa đậm bản sắc, khẳng định tiềm năng và tinh thần hội nhập của đất nước tại sự kiện quốc tế lớn nhất hành tinh.

Hoa hậu Thanh Thủy đã tham gia diễu hành cổ phục, tạo dấu ấn mạnh mẽ trước đông đảo du khách quốc tế. Cô tái hiện hình tượng Công chúa Ngọc Hoa - Công nữ Đại Việt thế kỷ XVII, biểu tượng cho mối giao lưu văn hóa Việt - Nhật từ hàng trăm năm trước. Hình ảnh này vừa gợi nhắc câu chuyện lịch sử giàu ý nghĩa, vừa lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Hoa hậu Thanh Thủy diễu hành cổ phục

Hoa hậu Thanh Thủy giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam

Với vai trò đương kim Hoa hậu Quốc tế, sự hiện diện của Thanh Thủy tại Osaka Expo 2025 tiếp tục khẳng định nâng tầm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới.

Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ:“Tôi rất vinh dự khi được góp mặt tại sự kiện mang tầm vóc quốc tế như EXPO Osaka 2025. Đây không chỉ là nơi chiêm ngưỡng những công nghệ tiên tiến, mà còn là cơ hội để các nền văn hóa giao thoa, cùng nhau kiến tạo một tương lai bền vững hơn. Đặc biệt, tôi được khoác tà áo dài truyền thống, tự hào giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Việt Nam giàu bản sắc và hội nhập”.

TIỂU TÂN