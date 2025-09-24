Việt Nam giành Giải Đồng tại EXPO 2025 Osaka

Nhà Triển lãm Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka, Kansai (Nhật Bản)

Giải thưởng do Tổ chức Thiết kế thực nghiệm (The Experiential Design Authority) bình chọn, được đánh giá bởi hội đồng giám khảo gồm 32 chuyên gia quốc tế và thành viên Hội đồng Cố vấn Hoa Kỳ. Đặc biệt, ban giám khảo đóng vai “khách bí mật” ghé thăm từng gian triển lãm vào các thời điểm ngẫu nhiên, bảo đảm sự công tâm, minh bạch và khách quan.

Đây là giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những nhà triển lãm có công tác quản lý, vận hành và phục vụ khách tham quan xuất sắc nhất trong suốt thời gian diễn ra EXPO. Ở hạng mục này, Hoa Kỳ đoạt giải vàng, Cộng hòa Séc nhận giải bạc và Việt Nam là một trong hai nhà triển lãm loại nhỏ được vinh danh, khẳng định vị thế nổi bật giữa hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhiều hoạt động biểu diễn, giao lưu được tổ chức trong thời gian tổ chức triển lãm

Đại diện Nhà Triển lãm Việt Nam, bà Đỗ Lan Phương, Giám đốc gian hàng, trực tiếp nhận giải thưởng. Bà nhấn mạnh đây là thành quả của tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết của toàn bộ đội ngũ những người đã mang hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Chỉ trong 5 tháng vận hành, Nhà Triển lãm Việt Nam đã đón gần 1,5 triệu lượt khách, cùng hàng triệu lượt tham dự các sự kiện ngoài trời và truy cập trực tuyến. Với chủ đề “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm”, gian hàng không chỉ trưng bày hiện vật mà còn tạo ra hành trình trải nghiệm, nơi mỗi du khách trở thành một phần của câu chuyện.

Công nghệ hiện đại kết hợp văn hóa truyền thống từ hình ảnh, âm thanh sống động đến thực tế ảo đã biến nơi đây thành không gian tương tác giàu cảm xúc, tôn vinh giá trị con người và thông điệp phát triển bền vững.

MAI AN