TPHCM thí điểm bố trí hơn 400 người không chuyên trách hỗ trợ chuyển đổi số cấp xã

Ngày 3-6, Sở KHCN TPHCM tổ chức hội nghị triển khai chủ trương của Thành ủy, UBND TPHCM về việc bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Sở KHCN TP, kết nối trực tuyến đến 168 phường xã, đặc khu của thành phố.

Giám đốc Sở KHCN TP Lâm Đình Thắng phát biểu tại hội nghị. ẢNH QUANG HUY

Chia sẻ tại hội nghị, Giám đốc Sở KHCN TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, năm 2026 thành phố đẩy mạnh, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, địa phương vẫn gặp khó khăn về nguồn nhân lực để hỗ trợ người dân trong thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số; đặc biệt là công tác tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo địa phương thực hiện chuyển đổi số... dù trước đó sở đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm từ đưa nhân lực CNTT về hỗ trợ 54 địa phương đến tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số.

Theo Giám đốc Sở KHCN TP, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho địa phương và thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TPHCM về việc sử dụng, giữ chân lực lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (NHĐKCT) khi họ sẽ kết thúc nhiệm vụ vào ngày 31-5. Qua tổng hợp báo cáo của 161/168 phường xã, đặc khu (tính đến hết ngày 14-5) số lượng địa phương đề xuất 942 nhân sự, đa số có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, 775 nhân sự (chiếm 87,5%) có trình độ từ đại học trở lên, đáng chú ý 252 nhân sự thuộc nhóm ngành CNTT từ trình độ trung cấp trở lên (chiếm 28,4% trong tổng số nhân sự khảo sát). Phần lớn nhân sự có thời gian công tác tại địa phương từ 3 đến trên 5 năm, có kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu địa bàn.

Giám đốc Sở KHCN TP Lâm Đình Thắng phát biểu tại hội nghị. ẢNH QUANG HUY

“Sở KHCN TP nhận thấy, nguồn nhân sự này cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ hỗ trợ phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số tại cơ sở. Do đó, Sở đã tham mưu thành phố và được Thường trực UBND TPHCM đồng ý phương án tuyển chọn, phân bổ 408/942 cho 168 phường xã, đặc khu. Việc bố trí lực lượng này nhằm duy trì ổn định hệ thống chính trị cơ sở, tránh đứt gãy nguồn nhân lực có hiểu biết công nghệ, đồng thời phục vụ triển khai Đề án 06 và các mục tiêu phát triển KHCN, ĐMST của thành phố. Việc thí điểm diễn ra từ ngày 1-6 đến 31-12-2026”, ông Lâm Đình Thắng nhấn mạnh.

Đại diện phòng Kinh tế số và xã hội số, Sở KHCN TPHCM báo cáo tại hội nghị. ẢNH QUANG HUY

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, đại diện phòng Kinh tế số và xã hội số, Sở KHCN TPHCM cho hay, 408 nhân sự được địa phương ký hợp đồng và hưởng lương theo hướng dẫn của thành phố. Nhân sự chia làm 2 khối, gồm 168 nhân sự hỗ trợ khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Nhiệm vụ chính của các nhân sự này là hỗ trợ công tác quản trị mạng và bảo mật, phối hợp công tác cơ yếu, hỗ trợ đảng viên thực hiện thủ tục hành chính số…

240 nhân sự còn lại sẽ hỗ trợ khối chính quyền, thực hiện các công việc: Hỗ trợ chỉnh lý, số hoá tài liệu; trực tiếp hỗ trợ tại bộ phận “Một cửa” để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến; phổ cập kỹ năng cơ bản số cho người dân, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi số.

Lãnh đạo các địa phương báo cáo qua các điểm cầu trực tuyến. ẢNH QUANG HUY

Bên cạnh đó, Sở KHCN TP tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên môn về “Năng lực tham mưu phát triển KHCN và chuyển đổi số” cho lực lượng này, nhằm đảm bảo bám sát theo Khung năng lực số cơ bản của Bộ KH-CN và các ứng dụng dùng chung của thành phố; định kỳ (hàng quý/năm) đánh giá, giám sát hiệu quả công việc của lực lượng này, tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy và UBND TPHCM.

QUANG HUY