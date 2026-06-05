Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 2 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: CẨM HÀ

Cụ thể, Nghị quyết số 278/NQ-UBTVQH16 kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 279/NQ-UBTVQH16 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo.

Theo Nghị quyết số 278, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gọi tắt là Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết 57. Ban Chỉ đạo được kiện toàn trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.

Ban Chỉ đạo gồm 27 thành viên. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Trưởng Ban; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Các Phó Trưởng Ban gồm: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 279, Ban Chỉ đạo của Quốc hội thực hiện Nghị quyết 57 có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội trong chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị; đồng thời thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của các cơ quan thuộc Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030.

Xem toàn văn các nghị quyết tại đây.

ANH PHƯƠNG