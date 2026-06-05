Trung tâm dữ liệu AI của Viettel đạt chuẩn an toàn, tin cậy toàn cầu

Ngày 5-6, Tập đoàn Viettel công bố Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2, Hà Nội, trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tích hợp siêu máy tính GPU H200 của NVIDIA và được Uptime Institute chứng nhận xây dựng đạt tiêu chuẩn TCCF Uptime Tier III.

Đây là mức chứng nhận quốc tế về khả năng bảo đảm an toàn, liên tục và tin cậy cao trong ngành trung tâm dữ liệu.

Sự kiện nhận chứng chỉ TCCF Uptime Tier III đánh dấu việc Viettel sẵn sàng vận hành Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 như một "nhà máy AI". Ảnh: VTM

Ông Hoàng Bình Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks), đơn vị quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2, cho biết việc làm chủ toàn trình hệ thống, từ quy hoạch, thiết kế đến xây dựng, vận hành, giúp Viettel sẵn sàng cung cấp hạ tầng số hiện đại, an toàn, phục vụ người dân, doanh nghiệp và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Hoàng Bình Sơn, thời gian tới, Viettel Networks sẽ tiếp tục đầu tư mạnh để xây dựng các cụm siêu trung tâm dữ liệu tại cả 3 miền, tập trung vào các công nghệ hiện đại nhất.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt chiến lược, đưa Viettel trở thành nhà mạng viễn thông đầu tiên tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương sở hữu trung tâm dữ liệu AI được quốc tế công nhận, với hệ thống máy chủ GPU thế hệ mới, sẵn sàng vận hành như một “nhà máy AI”.

Từ hạ tầng này, các doanh nghiệp có thể tiếp cận sức mạnh tính toán AI tiên tiến mà không cần tự đầu tư phần cứng đắt đỏ; đồng thời có thể xây dựng các mô hình AI riêng, phù hợp đặc thù và nhu cầu của từng tổ chức.

Trung tâm dữ liệu của Viettel sở hữu hàng trăm siêu máy tính chuyên dụng phát triển AI. Ảnh: VTM

Điểm khác biệt của Hòa Lạc 2 là toàn bộ quá trình đánh giá được thực hiện trên hệ thống GPU NVIDIA H200 đang vận hành thực tế. Trong khi phần lớn trung tâm dữ liệu sử dụng tải giả lập để kiểm tra khả năng chịu tải hạ tầng, Viettel lựa chọn đưa chính các cụm máy chủ AI vào bài kiểm tra. Điều này chứng minh năng lực vận hành của trung tâm dữ liệu trong điều kiện gần với môi trường khai thác thực tế.

Ông Patrick Chan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Uptime Institute, đánh giá Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 của Viettel Networks đã chứng minh năng lực vượt trội, đáp ứng các tiêu chuẩn và khung tham chiếu khắt khe của tổ chức này. Khả năng vận hành liên tục của trung tâm dữ liệu được đánh giá qua thiết kế đạt chuẩn, hạ tầng duy trì hoạt động trong các tình huống sự cố và quy trình vận hành chặt chẽ, giúp giảm thiểu sai sót con người.

Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 của Viettel chứng minh được năng lực vượt trội, vượt qua các tiêu chuẩn và khung tham chiếu khắt khe nhất. Ảnh: VTM

Khác với các trung tâm dữ liệu thông thường chủ yếu dùng để lưu trữ dữ liệu và chạy phần mềm nghiệp vụ, Hòa Lạc 2 được thiết kế chuyên biệt cho tính toán hiệu năng cao phục vụ AI. Đây là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế TCCF Uptime Tier II lớn nhất Việt Nam, với 2.400 tủ máy chủ phục vụ các nền tảng AI, điện toán đám mây và xử lý dữ liệu lớn.

Trung tâm tích hợp hơn 100 cụm máy chủ sử dụng chip GPU NVIDIA H200, dòng chip dành riêng cho AI, cùng siêu máy tính NVIDIA DGX B200 có khả năng thực hiện 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây, tương đương sức mạnh của hàng nghìn máy tính thông thường cộng lại.

Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 là nền tảng cốt lõi của Viettel Cloud, dịch vụ điện toán đám mây do Viettel tự xây dựng và làm chủ công nghệ, không phụ thuộc nền tảng nước ngoài. Điều này giúp Viettel chủ động xử lý sự cố, cải tiến hiệu năng, tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của từng khách hàng và bảo đảm dữ liệu người dùng được bảo vệ theo quy định pháp luật Việt Nam.

Hiện Viettel Cloud được triển khai trên quy mô hạ tầng dẫn đầu Việt Nam với 14 trung tâm dữ liệu trên cả nước, hơn 11.500 tủ máy chủ, diện tích sàn 81.000m², vận hành bởi 500 kỹ sư và chuyên gia công nghệ. Viettel cũng đã nâng hạng lên Platinum tại OpenInfra Foundation (OIF) và nắm giữ một trong 8 vị trí cao nhất trong hội đồng quản trị của OIF, tổ chức quốc tế về hạ tầng cloud mã nguồn mở.

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