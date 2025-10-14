Niềm tin đầu tư của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục tăng

Ngày 14-10, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố chỉ số niềm tin kinh doanh của quý 3-2025. Các chỉ số cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục cải thiện, phản ánh kỳ vọng tích cực về môi trường đầu tư, thương mại và triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Đại diện Công ty cổ phần sữa Việt Nam đang giới thiệu sản phẩm cho nhiều tập đoàn đến từ khu vực Châu Âu và Châu Mỹ

Theo kết quả khảo sát hơn 1.200 doanh nghiệp thành viên EuroCham, chỉ số BCI quý 3-2025 đạt 49 điểm, tăng so với quý trước, tiến gần ngưỡng 50 điểm – mức thể hiện sự lạc quan. Có đến 63% doanh nghiệp cho biết họ “hài lòng” hoặc “rất hài lòng” với môi trường kinh doanh hiện nay tại Việt Nam. Đáng chú ý, 52% doanh nghiệp dự kiến sẽ mở rộng đầu tư trong 12 tháng tới, cho thấy niềm tin dài hạn vào thị trường Việt Nam vẫn duy trì vững chắc.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam để gia tăng nguồn cung cho chuỗi cung ứng toàn cầu

Ông Dominik Meichle, Chủ tịch EuroCham Việt Nam, nhận định: “Kết quả BCI quý này cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư quan trọng trong khu vực. Các doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện khung pháp lý, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và số, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.”

Kết quả khảo sát cũng cho thấy niềm tin của doanh nghiệp tăng mạnh trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng tái tạo, logistics và sản xuất xanh, trong khi những lo ngại về chi phí vận hành và biến động tỷ giá vẫn tồn tại. Ngoài ra, 70% doanh nghiệp bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa chính sách và đầu tư mạnh hơn vào hạ tầng xanh.

EuroCham cho biết, BCI quý 3-2025 không chỉ phản ánh tâm lý thị trường của doanh nghiệp châu Âu mà còn là “phong vũ biểu” về môi trường đầu tư tại Việt Nam, được xem là căn cứ quan trọng giúp hoạch định chính sách và thu hút dòng vốn chất lượng cao. Khảo sát này do Decision Lab thực hiện, với sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam đang trở thành trung tâm trong chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt sau khi nhiều tập đoàn châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, dược phẩm và năng lượng xanh xem xét mở rộng hiện diện tại thị trường này. Các yếu tố như tăng trưởng GDP ổn định, lực lượng lao động trẻ và chính sách mở cửa thương mại tiếp tục là điểm cộng quan trọng củng cố niềm tin của doanh nghiệp quốc tế.

Ông Jean-Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch EuroCham, khẳng định: “Việt Nam đang chứng tỏ vai trò là đối tác kinh tế chiến lược của châu Âu. Việc duy trì niềm tin của doanh nghiệp không chỉ phản ánh sự ổn định mà còn khẳng định tiềm năng to lớn trong giai đoạn chuyển đổi xanh và số.”

ÁI VÂN