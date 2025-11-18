Viettel tặng 30GB data 5G cho khách hàng sử dụng điện thoại Motorola 5G

Ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TPHCM phát biểu tại sự kiện

Theo đó, nhân dịp Motorola tái xuất, hai thương hiệu triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: Tặng 30GB data 5G miễn phí cho khách hàng Viettel khi sử dụng điện thoại Motorola 5G. Mục tiêu của chương trình này không chỉ mang đến trải nghiệm tốc độ, ổn định và kết nối vượt trội cho người dùng Motorola mà còn mở đầu cho hợp tác chiến lược giữa Viettel và Motorola, cùng mang công nghệ 5G đến gần hơn với người Việt.

Tiên phong khai trương mạng 5G đầu tiên tại Việt Nam, Viettel Telecom đặt mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ phủ sóng 5G tới 90% dân số, tạo nền tảng hạ tầng vững chắc, để thu hút 12 triệu thuê bao.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TPHCM khẳng định: Với hạ tầng mạng 5G hàng đầu, Viettel cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những trải nghiệm công nghệ mới nhất, góp phần mở ra kỷ nguyên mới của ngành di động tại Việt Nam. Qua hợp tác chiến lược giữa Viettel Telecom và Motorola, chúng tôi cam kết phổ cập 5G với gói cước chỉ từ 100.000 đồng, giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận công nghệ mới nhất.

Hợp tác giữa Viettel Telecom và Motorola nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng 5G tại Việt Nam. Theo lộ trình, Viettel Telecom hợp tác với đa dạng các nhà cung cấp thiết bị di động để phổ cập và phủ rộng 5G tới tất cả các đối tượng khách hàng sử dụng nhiều hãng điện thoại và nhiều dòng điện thoại khác nhau từ giá rẻ, tầm trung đến cao cấp.

KIM THANH