Sở hữu Redmi Note 15 series tại Di Động Việt với loạt ưu đãi

Là một trong những dòng sản phẩm được người dùng chờ đợi từ cuối năm 2025, thông tin về Redmi Note 15 series hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm tại thị trường Việt Nam.

Redmi Note 15 series ra mắt với thiết kế thời thượng cùng nhiều nâng cấp cấu hình đáng giá

Từ ngày 6 đến 15-1-2026, khách hàng có thể tham khảo để sở hữu ngay Redmi Note 15 series tại hệ thống cửa hàng Di Động Việt để nhận những ưu đãi độc quyền và quà tặng giá trị.

Đại diện Di Động Việt cho biết, số người đăng ký nhận thông tin sớm trên website và fanpage tăng khoảng 15% so với thế hệ tiền nhiệm, đây được xem là dấu hiệu khả quan, chứng minh người dùng Việt rất mong chờ những bước đột phá mạnh mẽ về công nghệ mà Xiaomi mang lại trên phiên bản mới.

Giá dự kiến cho Redmi Note 15 series lần lượt: Redmi Note 15 4G, Redmi Note 15 5G và Redmi Note 15 Pro 4G với mức giá niêm yết lần lượt là 5,99 triệu, 7,49 triệu và 10,09 triệu đồng.

Khi mua sắm Redmi Note 15 series, khách hàng sẽ nhận ngay loa bluetooth Xiaomi trị giá 1,27 triệu đồng hoặc quy đổi sang voucher 500.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo hành 2 năm chính hãng cộng thêm 2 năm bảo hành màn hình, nâng tổng thời gian bảo vệ thiết bị lên mức tối đa so với mặt bằng chung.

Ngoài ra, hệ thống còn tung thêm ưu đãi giảm giá trực tiếp dành riêng cho học sinh, sinh viên và tài xế công nghệ, đồng thời giảm thêm đến 600.000 đồng khi thanh toán qua thẻ, giúp đưa mức giá sở hữu thực tế xuống mức hấp dẫn nhất…

KIM THANH