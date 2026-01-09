Nafoods Group cùng FPT hợp tác chuyển đổi số toàn diện

Vừa qua, CTCP Nafoods Group (HOSE: NAF) và Tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, đồng thời khởi động dự án triển khai Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA Public Cloud.

Đại diện Nafoods Group cùng FPT ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Nafoods trong chuyển đổi số, hướng tới tầm nhìn trở thành doanh nghiệp nông nghiệp số vận hành trên nền tảng dữ liệu, quản trị theo chuẩn quốc tế, nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo thỏa thuận, Nafoods và FPT thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện chung mục tiêu phát triển bền vững, đồng hành trong hành trình chuyển đổi số, khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới mục tiêu đưa Nafoods trở thành tập đoàn tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Trên tinh thần đó, hai bên sẽ cùng hướng đến việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái số toàn diện cho Nafoods, thông qua việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu và các giải pháp chuyển đổi số "Made by FPT" vào toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp từ nghiên cứu và phát triển giống cây trồng, sản xuất - chế biến nông sản đến phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

FPT sẽ tư vấn và đồng hành cùng Nafoods xây dựng chiến lược chuyển đổi số tổng thể, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn, đa vùng trồng, đa thị trường và sở hữu chuỗi cung ứng phức tạp.

Nafoods và FPT cũng khởi động dự án triển khai SAP S/4HANA Public Cloud. Hệ thống SAP ERP được xác định là nền tảng số cốt lõi, đánh dấu cột mốc quan trọng của doanh nghiệp trong việc tạo lập mô hình quản trị tập trung - hiện đại dựa trên dữ liệu.

KIM THANH