Ra mắt liên minh cung cấp dịch vụ tài sản số

G-Group và hệ sinh thái blockchain Ninety Eight vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Tài sản số G98, với định hướng trở thành đầu mối nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain vào các sản phẩm, nền tảng số.

Liên minh cung cấp dịch vụ tài sản số nhằm hướng đến phát triển thị trường tài sản số lành mạnh.

Theo G-Group, những bước ngoặt lớn trong lịch sử công nghệ – từ Internet làm thay đổi cách con người giao tiếp đến điện thoại thông minh tái định hình đời sống hằng ngày – đều cho thấy vai trò nền tảng của công nghệ đối với phát triển xã hội. Trong bối cảnh đó, việc doanh nghiệp mở rộng sang lĩnh vực tài sản số không nhằm mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn, mà hướng tới chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn.

Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình này là sự hợp tác giữa G-Group và hệ sinh thái blockchain Ninety Eight. Theo đại diện G-Group, đây là kết quả của sự kết nối giữa hai hệ giá trị có tính bổ trợ lẫn nhau.

G98 được thành lập trên cơ sở hợp nhất thế mạnh chiến lược của G-Group – đơn vị có kinh nghiệm vận hành hạ tầng quy mô lớn cùng mạng lưới sản phẩm tài chính và an ninh mạng tại Việt Nam – với Ninety Eight, đơn vị sở hữu năng lực kỹ thuật chuyên sâu, tư duy phát triển sản phẩm Web3 và mạng lưới đối tác trong ngành blockchain toàn cầu.

Với định hướng trở thành pháp nhân thống nhất triển khai các hoạt động blockchain tại thị trường Việt Nam, liên doanh G98 tập trung tối ưu hóa nguồn lực dựa trên bốn trụ cột chiến lược. Thứ nhất, xây dựng hệ thống hạ tầng blockchain vững chắc, an toàn, làm nền tảng cho vận hành quy mô lớn. Thứ hai, nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm tài sản số chuyên nghiệp, đề cao tính minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các khung pháp lý sở tại. Thứ ba, cung ứng các dịch vụ và giải pháp blockchain toàn diện, từ lưu ký, giám sát đến tích hợp công nghệ vào hệ sinh thái doanh nghiệp hiện hữu. Thứ tư, kiến tạo cộng đồng và thị trường blockchain bền vững thông qua kết nối đối tác quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức thị trường và khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị tài sản số toàn cầu.

Khác với các mô hình phổ biến trên thị trường, G98 định vị là đơn vị ứng dụng công nghệ, tập trung tích hợp blockchain vào các sản phẩm và nền tảng số đang vận hành. Cách tiếp cận này giúp blockchain không tồn tại như một công nghệ tách biệt, mà trở thành lớp hạ tầng nền tảng, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả cho các hoạt động số hóa hiện có.

Thông qua G98, các giải pháp blockchain được nghiên cứu và triển khai nhằm gia tăng tính minh bạch, khả năng truy vết dữ liệu trên các nền tảng số, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và khả năng kết nối giữa các hệ thống. Ứng dụng G98 được thiết kế để mang lại trải nghiệm người dùng đơn giản như ví điện tử thông thường, đồng thời tích hợp sức mạnh của blockchain, giúp người dân Việt Nam có thể tự quản lý, bảo vệ và kiểm soát tài sản số.

Tại sự kiện, một điểm nhấn khác là việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa G98 và Tether. Thỏa thuận tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm công nghệ, tiêu chuẩn vận hành và các thông lệ quốc tế, qua đó hỗ trợ G98 trong quá trình xây dựng và triển khai các giải pháp blockchain tại Việt Nam.

KIM THANH