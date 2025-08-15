VIMC 2025 hội tụ tài năng toán học quốc tế tại Đà Nẵng

Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 – VIMC 2025 được kỳ vọng không chỉ là nơi tranh tài học thuật, sự kiện còn là cơ hội giao lưu văn hóa, trải nghiệm du lịch và khẳng định vị thế hội nhập giáo dục quốc tế của TP Đà Nẵng.

Đoàn Zimbabwe check-in tại sân bay Đà Nẵng

Ghi nhận trong ngày 14-8, các đoàn thí sinh quốc tế đã đến Đà Nẵng để tham dự Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025.

Đây là cuộc thi thường niên được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên dành cho các học sinh giỏi Toán đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn Mông Cổ đến sân bay Đà Nẵng

Ngay từ sân bay, các đoàn đã được chào đón nồng nhiệt, thể hiện sự hiếu khách của Đà Nẵng, Việt Nam. Thí sinh Tharuli, đội Sri Lanka chia sẻ niềm hào hứng khi được trải nghiệm môi trường học tập quốc tế và tham gia kỳ thi sau nhiều tháng luyện tập nghiêm túc.

Là địa điểm chính diễn ra VIMC 2025, PGS. TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng thông tin, nhà trường đã rà soát, nâng cấp toàn bộ khu vực tổ chức và thi cử, sẵn sàng cho lễ khai mạc và các hoạt động chính của sự kiện.

Hướng dẫn tình nguyện viên

Họp chuyên môn cán bộ coi thi

Nhà trường đã chuẩn bị lễ khai mạc, bế mạc, tuyển 80 tình nguyện viên và tập huấn kỹ năng cơ bản. Họ được kỳ vọng trở thành những “đại sứ VKU”, lan tỏa hình ảnh năng động, mến khách của thế hệ trẻ Đà Nẵng.

Để bảo đảm tính công bằng và minh bạch, VKU phối hợp với Sở GD-ĐT Đà Nẵng và Ủy ban Toán học quốc tế IMC tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ coi thi, chấm thi. Mỗi cán bộ đều được trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức và tinh thần làm việc nghiêm túc, xử lý tình huống phát sinh một cách chuẩn xác, chuyên nghiệp.

VIMC 2025 có 2 phần thi chính gồm cá nhân và đồng đội. Nội dung đề thi xoay quanh các lĩnh vực như số học, đại số, hình học, tổ hợp, logic và tư duy chiến lược. Đề thi được soạn bằng tiếng Anh (ngôn ngữ chính thức của kỳ thi), có thể kèm bản dịch ngôn ngữ địa phương để bảo đảm thí sinh hiểu rõ yêu cầu. Việc ra đề, chấm thi và giám sát được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự tham gia của ban giám khảo và cán bộ coi thi đến từ nhiều quốc gia. Năm nay, kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng, đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình hội nhập giáo dục quốc tế của Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Theo ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, VIMC 2025 không chỉ là sự kiện học thuật mà còn là cơ hội giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng học sinh quốc tế, rèn luyện tư duy logic, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào sự phát triển bền vững của giáo dục trong kỷ nguyên mới. Cuộc thi còn tăng cường hữu nghị, hợp tác quốc tế, giúp học sinh, giáo viên và chuyên gia trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng dạy – học toán học.

Bên cạnh việc thi đấu, các đoàn còn được tham quan, trải nghiệm các điểm đến du lịch của Đà Nẵng, Vì vậy, đây là cơ hội để thành phố quảng bá hình ảnh về đất nước, con người và văn hóa truyền thống của Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tri thức Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới.

Tại cuộc họp rà soát công tác tổ chức Kỳ thi Toán học quốc tế - VIMC lần thứ 25 vào ngày 13-8, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra cơ sở hạ tầng, phòng thi dành cho thí sinh, phòng chấm thi dành cho giám khảo, hội trường diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, phòng lưu trú, phòng ăn của thí sinh… Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi trao đổi về công tác chuẩn bị

