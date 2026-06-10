Gia đình - điểm khởi đầu của tiêu dùng xanh

Tiêu dùng xanh đang chuyển từ phong trào vận động thành thói quen mua sắm của nhiều gia đình. Xu hướng này cũng thúc đẩy các nhà bán lẻ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa sản phẩm và lối sống xanh đến gần hơn với người tiêu dùng.

Nhiều gia đình khi mua hàng luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, mức độ an toàn cũng như tác động của sản phẩm đối với môi trường và sức khỏe. ẢNH MINH CHÂU

Gieo thói quen xanh từ mỗi bữa ăn

Những năm gần đây, tiêu chí lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh yếu tố giá cả, ngày càng nhiều gia đình quan tâm đến chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, mức độ an toàn cũng như tác động của sản phẩm đối với môi trường và sức khỏe.

Nhiều gia đình khi mua hàng luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, mức độ an toàn cũng như tác động của sản phẩm đối với môi trường và sức khỏe. ẢNH MINH CHÂU

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Giám đốc marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC chia sẻ, sự thay đổi này không chỉ phản ánh nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng mà còn cho thấy vai trò quan trọng của gia đình trong việc hình thành các thói quen tiêu dùng bền vững. Từ việc mang theo túi tái sử dụng khi đi siêu thị, ưu tiên lựa chọn thực phẩm đạt chuẩn chất lượng, đến hạn chế các sản phẩm sử dụng quá nhiều bao bì nhựa, những hành động nhỏ được duy trì mỗi ngày đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

"Đây cũng là thông điệp mà chương trình “Gia đình Việt – Đại sứ xanh” của Saigon Co.op hướng đến trong nhiều năm qua. Với thông điệp “Mỗi gia đình là điểm khởi đầu của những thói quen tiêu dùng bền vững”, chương trình tiếp tục được triển khai từ ngày 11-6 đến 1-7 tại hơn 800 điểm bán trên toàn hệ thống, đồng thời hưởng ứng Chiến dịch Tiêu dùng Xanh 2026 do Saigon Co.op phối hợp cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức." Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thắng, việc chương trình gắn với Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 cũng cho thấy cách tiếp cận mới trong thúc đẩy tiêu dùng xanh. Thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động truyền thông, chương trình đặt gia đình vào vị trí trung tâm, xem đây là nơi nuôi dưỡng những giá trị sống tích cực và hình thành các thói quen tiêu dùng có trách nhiệm từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày.

Nhân viên siêu thị Co.opmart đang giới thiệu sản phẩm cho người tiêu dùng. ẢNH HỒNG CHÂU

Trong bối cảnh tiêu dùng xanh đang dần trở thành một chuẩn mực mới trên thị trường, vai trò của gia đình càng trở nên quan trọng. Mỗi lựa chọn mua sắm không chỉ tác động đến chi tiêu của gia đình mà còn góp phần định hướng nhu cầu thị trường, tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Biến lựa chọn xanh thành lợi ích thiết thực

Nếu trước đây tiêu dùng xanh chủ yếu được khuyến khích bằng các thông điệp vận động thì nay nhiều nhà bán lẻ đang chuyển sang cách tiếp cận thực tế hơn, gắn những lựa chọn thân thiện môi trường với các quyền lợi cụ thể dành cho người tiêu dùng.

Đơn cử, trong chương trình “Gia đình Việt – Đại sứ xanh” diễn ra từ ngày 11-6 đến 1-7, Saigon Co.op triển khai ưu đãi cho hơn 5.000 sản phẩm thiết yếu và các mặt hàng có chứng nhận chất lượng với mức giảm giá đến 50%. Đặc biệt, nhóm thực phẩm tươi sống đạt chuẩn và các sản phẩm thuộc chương trình Tick Xanh Trách nhiệm được áp dụng hình thức mua 2 tính tiền 1 hoặc giảm giá đến 40%, góp phần đưa các sản phẩm an toàn đến gần hơn với bữa ăn gia đình.

Không chỉ tập trung vào ưu đãi giá, chương trình còn khuyến khích người tiêu dùng duy trì các hành vi mua sắm thân thiện với môi trường. Khách hàng sử dụng túi môi trường được cộng thêm điểm thưởng; riêng trong hai ngày 11 và 12-6, chương trình “Refill xanh” tặng rau, củ, quả cho khách hàng có hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên. Bên cạnh đó, “Let’s Green – 21 ngày sắm xanh” và “Tích hóa đơn – Nhận quà xanh” tiếp tục mang đến các phần quà như túi môi trường, phiếu mua hàng trị giá đến 100.000 đồng nhằm khuyến khích hình thành thói quen tiêu dùng bền vững.

Saigon Co.op vừa được trao hai giải thưởng tại Retail Asia Awards 2026 gồm “Nhà bán lẻ nội địa của năm – Việt Nam” và “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm – Việt Nam”. ẢNH MINH CHÂU

Cùng thời điểm này, Saigon Co.op vừa được vinh danh ở hai hạng mục “Nhà bán lẻ nội địa của năm – Việt Nam” và “Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm – Việt Nam” tại Retail Asia Awards 2026. Nhân dịp này, hệ thống cũng triển khai nhiều ưu đãi dành cho hàng nhãn riêng Co.op và chương trình tích điểm dành cho khách hàng thành viên.

Trong bối cảnh tiêu dùng xanh đang dần trở thành xu hướng chủ đạo của thị trường, những chương trình gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm môi trường được kỳ vọng sẽ giúp các lựa chọn bền vững trở nên gần gũi hơn với người tiêu dùng, bắt đầu từ chính mỗi gia đình và từng giỏ hàng hằng ngày.

MINH CHÂU - KHÁNH AN