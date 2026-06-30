Lễ hội hàng Việt hút khách nhờ ưu đãi sâu

Những ngày đầu tháng 7, không khí mua sắm tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra trên cả nước trở nên sôi động khi nhiều mặt hàng thực phẩm, trái cây, hàng tiêu dùng và hóa mỹ phẩm đồng loạt giảm giá. Các chương trình ưu đãi gắn với chủ đề “Lễ hội Việt - 34 sắc màu tự hào” thu hút đông người tiêu dùng tranh thủ mua sắm, đặc biệt vào khung giờ cuối ngày và dịp cuối tuần.

Người tiêu dùng mua sắm tấp nập tại hệ thống siêu thị Co.opmart. Ảnh MINH AN

Ghi nhận tại một số siêu thị Co.opmart ở TPHCM, khu vực rau củ, trái cây, thủy hải sản và thực phẩm chế biến luôn đông khách. Chị Nguyễn Thị Hồng (phường Bình Thạnh, TPHCM) cho biết gia đình thường mua sắm theo tuần nên những đợt khuyến mãi lớn giúp tiết kiệm đáng kể chi phí. “Nhiều mặt hàng thiết yếu giảm giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng nên tôi tranh thủ mua thêm trái cây, hóa mỹ phẩm và đồ dùng gia đình”, chị Hồng chia sẻ.

Nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu hàng hoá đang được triển khai tại các điểm bán của Saigon Co.op. Ảnh MINH AN

Không chỉ giảm giá trực tiếp, Saigon Co.op còn tăng ưu đãi cho khách hàng thành viên thông qua các chương trình tích điểm vào thứ Ba, nhân đôi điểm thưởng trong các ngày ưu đãi, ưu đãi mua sắm xanh vào thứ Năm và chương trình thẻ cào may mắn với giải thưởng mua sắm trị giá đến 10 triệu đồng.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, chương trình được xây dựng theo hướng vừa kích cầu tiêu dùng, vừa tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhiều đặc sản vùng miền và sản phẩm sản xuất trong nước với mức giá hợp lý. Hệ thống cũng tăng lượng hàng dự trữ đối với các nhóm thực phẩm tươi sống, trái cây, hàng thiết yếu và hàng nhãn riêng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng trong dịp hè.

Theo ghi nhận, bên cạnh yếu tố giá cả, nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng ổn định. Đây cũng là nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong chương trình khuyến mãi lần này, góp phần duy trì sức mua của thị trường bán lẻ trong giai đoạn giữa năm.

Theo đại diện Saigon Co.op, từ ngày 2 đến 22-7, hệ thống triển khai chương trình khuyến mãi “Lễ hội Việt - 34 sắc màu tự hào” trên toàn quốc với hàng nghìn mặt hàng giảm giá. Tâm điểm là chương trình Vietnam Grand Sale với nhiều sản phẩm hàng Việt giảm đến 60%; nhóm hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình giảm đến 50%; nhiều mặt hàng nhãn riêng Co.op Select, Co.op Happy… giảm đến 41%. Bên cạnh đó, hệ thống còn tổ chức các tuần lễ chuyên đề như Lễ hội trái cây ba miền, Lễ hội thủy hải sản, Lễ hội món ngon dân gian, áp dụng mức giảm giá đến 50%, góp phần kích cầu tiêu dùng đối với nông sản và thực phẩm trong nước. Đáng chú ý, nhiều chương trình mua sắm theo số lượng tiếp tục được người tiêu dùng quan tâm, như sản phẩm thứ 2, thứ 4 hoặc thứ 6 chỉ từ 1.000 đồng; chương trình “Siêu ưu đãi cuối tuần” giúp khách hàng tiết kiệm đến 580.000 đồng khi mua theo danh mục ưu đãi.

MINH AN