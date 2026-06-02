Co.opXtra Linh Trung đưa vải thiều Lục Ngạn đến người tiêu dùng

Tại Co.opXtra Linh Trung (TPHCM), UBND xã Lục Ngạn (tỉnh Bắc Ninh) vừa phối hợp cùng Saigon Co.op tổ chức chương trình ký kết hợp tác tiêu thụ vải thiều năm 2026 và các năm tiếp theo, mở rộng đầu ra cho một trong những nông sản đặc trưng của địa phương.

Vải Thiều lục ngạn đang được trưng bày bán tại CoopXtra Linh Trung, TPHCM

Theo thỏa thuận, các bên sẽ tăng cường liên kết trong tiêu thụ, quảng bá và phát triển thương hiệu vải thiều Lục Ngạn thông qua hệ thống phân phối hiện đại. Đây được xem là bước đi nhằm ổn định đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm và đưa đặc sản Bắc Ninh tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng cả nước.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Ngọc Thư, Giám đốc Co.opXtra Linh Trung, đại diện Saigon Co.op, đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu vải thiều Lục Ngạn. Ông cho rằng việc hình thành các chuỗi liên kết bền vững giữa vùng nguyên liệu và hệ thống bán lẻ hiện đại sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường.

Trong hơn 36 năm hoạt động, Saigon Co.op đã triển khai nhiều chương trình kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại các địa phương, đồng thời đẩy mạnh đưa đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP vào hệ thống phân phối. Đối với các mặt hàng nông sản chủ lực, đơn vị hướng đến xây dựng mối liên kết lâu dài với địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất nhằm chuẩn hóa chất lượng, ổn định nguồn cung và gia tăng giá trị thương hiệu.

Tại lễ ký kết, các doanh nghiệp, hợp tác xã của xã Lục Ngạn cũng ký kết hợp tác với các đối tác khu vực phía Nam, chính thức khởi động mùa tiêu thụ vải thiều năm 2026. Hoạt động được kỳ vọng sẽ mở rộng mạng lưới phân phối, tạo điều kiện để nông sản địa phương tham gia sâu hơn vào các kênh bán lẻ hiện đại.

Saigon Co.op cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kết nối trực tiếp với các vùng nguyên liệu, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, đồng thời đầu tư vào logistics, công nghệ và hệ thống bán lẻ đa kênh nhằm nâng cao năng lực tiêu thụ hàng Việt trên phạm vi cả nước.

Sau lễ ký kết, các đại biểu đã tham quan khu vực trưng bày, giới thiệu và thưởng thức vải thiều Lục Ngạn cùng nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương.

Chương trình không chỉ góp phần thúc đẩy tiêu thụ vải thiều trong vụ mùa năm nay mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của Saigon Co.op trong việc đồng hành cùng các địa phương phát triển nông sản, kết nối hiệu quả giữa vùng sản xuất với hệ thống phân phối hiện đại, qua đó nâng cao giá trị hàng Việt trên thị trường.

MINH HOA