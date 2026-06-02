Thị trường nước giải khát tăng trưởng 8% mỗi năm, hút thêm nhà đầu tư mới

Thị trường nước giải khát Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 8% mỗi năm và được dự báo đạt quy mô 5,5-6 tỷ USD vào năm 2030. Cùng với sự gia tăng của nhóm người tiêu dùng trẻ và xu hướng lựa chọn các sản phẩm tốt cho sức khỏe, ngành hàng này tiếp tục thu hút thêm các nhà đầu tư mới tham gia thị trường.

Tại lễ ra mắt Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại AP Beverage (APBev) ngày 2-6, ông Bùi Minh Nhựt, Giám đốc Chiến lược APBev, cho rằng động lực tăng trưởng của ngành không chỉ đến từ quy mô dân số hơn 100 triệu người mà còn từ sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.

Theo báo cáo “Xu hướng tiêu dùng 2026: Góc nhìn từ dữ liệu bán lẻ ngành hàng FMCG” do NielsenIQ công bố tháng 5-2026, có tới 86% người tiêu dùng Việt quan tâm đến chất lượng hơn số lượng, 92% sẵn sàng thử thương hiệu mới và 91% đề cao trải nghiệm trong tiêu dùng. Đặc biệt, nhóm người tiêu dùng trẻ như Gen Z và Gen Alpha đang thúc đẩy các xu hướng đồ uống mới gắn với yếu tố dinh dưỡng, ít đường, năng lượng thấp và nguồn gốc tự nhiên. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng giúp thị trường duy trì đà tăng trưởng trong những năm tới.

Nắm bắt xu hướng này, APBev đầu tư nhà máy sản xuất đồ uống tại Khu công nghiệp Giang Điền, TP Đồng Nai, với tổng vốn dự kiến 80 triệu USD. Nhà máy ứng dụng công nghệ vô trùng khô (Dry Preform Aseptic), công suất giai đoạn 1 đạt khoảng 70 triệu lít sản phẩm mỗi năm. Theo doanh nghiệp, công nghệ này giúp bảo toàn hương vị và dưỡng chất tự nhiên của sản phẩm, đồng thời tiết kiệm nước, năng lượng và giảm tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất.

Ông Bùi Minh Nhựt cho biết APBev định hướng phát triển các dòng đồ uống không cồn theo xu hướng tự nhiên và dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và giá trị sử dụng. “APBev cam kết đặt chất lượng sản phẩm làm trọng tâm, đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày”, ông Nhựt nói.

